Trofeo Loabikers: tra pochi giorni la Granfondo Bioenergy Food

Il Gruppo Sportivo Loabikers, in qualità di società organizzatrice della Granfondo Bioenergy Food di domenica 17 ottobre, è entrata nel vivo organizzativo.

L’ultima settimana è sempre la più cruciale per arrivare al meglio al via della manifestazione.

Si ricorda che le iscrizioni online sono aperte fino al 15 ottobre, mentre nei giorni 16 e 17 ottobre sarà possibile iscriversi solo in loco.

Presso il parcheggio del Palazzetto dello Sport, a poche decine di metri dalla partenza e dall’arrivo, i camperisti troveranno posto per il loro mezzo.

Chi vorrà pernottare a Loano nella notte di sabato potrà avvalersi di una delle due strutture convenzionate: il residence Colibrì e il residence Villa Carmen.

La partenza sarà data alle ore 10.30 in punto dalla via antistante la piazza del mercato, dove troverà posto tutta la logistica, per affrontare i 111 chilometri del percorso.

Maggiori dettagli alla pagina ufficiale della manifestazione.

PROSSIME TAPPE TROFEO LOABIKERS 2021

17 ottobre: Granfondo Bioenergy Food – Loano (Sv)

31 ottobre: Pietra Ligure Cycling Marathon – Pietra Ligure (Sv)



Tutti i dettagli si trovano nella pagina dedicata del sito del Gs Loabikers.