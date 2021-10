Vela: spettacolo ed emozioni per il primo week end del 9° Campionato della Lanterna

Splendido weekend d'apertura per le regate della nona edizione del Campionato della Lanterna, a cura del Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto con oltre 40 le imbarcazioni iscritte e tre i raggruppamenti previsti: ORC regata/crociera, ORC Gran Crociera e Monotipi J24/J80.

Il meteo ha regalato due giorni di tramontana tesa sul campo Charlie con mare piatto e cielo terso, condizioni ottimali per le 40 imbarcazioni pronte alla sfida tra le boe. Spettacolari le partenze, con gli equipaggi lanciati in bolina a contendersi i primi passaggi in boa, per poi spiegare in poppa tutta la potenza e i colori degli spinnaker.

Prime in reale in entrambe le giornate “Paola 3”, Solaris 50, per la categoria regata e “Mira”, Grand Soleil 52 LC, per la categoria gran crociera. Buone le prove dell’X35 “ImXtinente”, del First 31.7 “Tekno” e di “Sangria”, Elan 31, che si confermano sempre ai vertici, mentre il vento sostenuto ha supportato gli ottimi risultati di “Mirtilla”, Grand Soleil 343 e “Attenti al Lupo”, Moody38.

Tra i monotipi doppietta di Jaws, J24 di Mori-Varini, mentre TabuJ e Joke si impongono tra i J80.

L’appuntamento per tutti gli appassionati è fissato il 23-24 ottobre per la quarta e quinta prova del campionato genovese.

Il Campionato della Lanterna è organizzato dal Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto in collaborazione con il Marina Genova, la Lega Navale Italiana Sestri Ponente, Asdpn Enel, CN Il Mandraccio, Ansd, CN L. Rum, Asper e CN Ilva.