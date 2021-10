Calcio, Borgio Verezzi. Test San Francesco per Cordiale: "Sono i favoriti numero uno. Felici per lo sviluppo del nostro progetto, sono affiancato da persone ricche di entusiasmo"

Primo bivio stagionale in vista per il Borgio Verezzi. Fabio Cordiale e la sua squadra sono infatti chiamati alla sfida decisiva per il passaggio di turno di Coppa contro la San Francesco.

Un match stimolante su entrambi i fronti, dato che ambo le squadre puntano a una stagione da vere protagoniste.







Mister, arriva il primo impegno di alto livello.

“Sarà una gara interessante, ma penso sia giusto ricordare come siamo partiti. Prima della pandemia abbiamo dato via a questo corso tecnico, rilanciandolo con ancora più forza la scorsa primavera.

Tutto l'assetto dirigenziale è stato pesantemente rinforzato e devo ringraziare chi ci sta dando una mano con enorme passione e senza alcun tipo di rimborso.

Penso ad Alessio Ponte e a Elena Orlandini, punti di riferimento vitali per il club, ma anche a due collaboratrici instancabili come Arianna e Grazia. Allo staff tecnico con il direttore generale Tuninetti, a Vallese, a Carobbi, senza dimenticare un vero pilastro rossoblu come Mirko Cresci e il preparatore dei portieri Paolo Canepa”.







Raramente ti sei accontentato di campionati transitori:

“Arrivare nei primi quattro – cinque posti è l'obiettivo, in attesa di conoscere il regolamento per promozioni e playoff. Domenica ad esempio incontreremo una squadra davvero forte, con una rosa che sulla carta dovrebbe far suo questo campionato. Se la San Francesco non rispetterà le attese la stagione sarà aperta, altrimenti i rossoblu saranno i favoriti numero uno per il salto in Prima Categoria”.







Anche dal Settore Giovanile stanno arrivando buoni segnali.

“Stiamo viaggiando attorno ai cento ragazzi e per una società come la nostra non sono numeri indifferenti. Merito soprattutto di Fabio Vignaroli che, con grande dedizione, si prende cura soprattutto dei più piccoli. L'auspicio è che l'Amministrazione Comunale possa venirci incontro e sostenerci nell'opera di restyling dello stadio”.