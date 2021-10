Calcio, Celle Riviera. Situazione difficile, ma mister Ghione non è in discussione

Otto gol subiti in 4 giorni, tutti in casa, testimoniano il momento di forte difficoltà che sta vivendo il Celle Riviera.

Anche ieri sera, con il Camporosso, è emerso un gap importante a livello di organizzazione di squadra, con i rossoblu più quadrati tatticamente e maggiormente incisivi anche sotto l'aspetto della determinazione.

Mister Ghione ha parlato a fine partita in maniera fitta con i dirigenti, ma il tecnico non è in discussione.

Sarà comunque importante per il Celle dimostrare immediatamente un segnale di riscatto nella trasferta di domenica contro il Ceriale, reduce dalla prima vittoria in campionato contro la Baia Alassio.