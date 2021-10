Calcio, Imperia. E' ufficiale, Nicola Ascoli è il nuovo allenatore

Il comunicato societario:

Nicola Ascoli è il nuovo allenatore della prima squadra della Ssd Imperia. Nato a Vibo Valentia l'11 settembre 1979 è stato un calciatore professionista di ottimo livello. Ha vestito le maglie di: Catanzaro per otto stagioni, tra il 1997 e il 2005, dalla vecchia C2 fino alla Serie B, Empoli, dal 2005 al 2008 con 25 presenze in Serie A, Frosinone dal 2008 al 2011 con 43 presenze in Serie B e Universitatea Cluj nella massima serie della Romania.

Appesi gli scarpini al chiodo ha iniziato la sua avventura in scrivania come direttore sportivo dell'Asti, squadra di cui è poi diventato allenatore in Serie D. Da qui l'avvio della carriera da mister con, nonostante la giovane età, esperienze importanti nella massima serie dilettantistica tra il 2013 e il 2020 a: Asti, appunto, Argentina Arma, Derthona e Sanremese.

A lui va il miglior augurio della società neroazzurra per questa nuova sfida.