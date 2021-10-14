Giudice Sportivo, Eccellenza. Espressione razzista in Busalla- Canaletto, arrivano 10 turni di squalifica

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 10/10/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE
LO GIOCO BRANDO (BUSALLA CALCIO)
Dopo aver subìto un fallo, rivolgeva all'avversario di colore un'espressione gravemente discriminatoria della razza.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
DEL PADRONE LORENZO (CANALETTO SEPOR)
A gioco fermo, colpiva in modo violento un avversario senza conseguenze lesive.
GALIERA MATTEO (OSPEDALETTI CALCIO)
Al 50'st a gioco fermo colpiva con un calcio un giocatore della squadra avversaria.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CAMPELLI MARCO (ALBENGA 1928)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LOMBARDO EMANUELE GUGLIE (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
BRUZZONE ALESSANDRO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
ANDREONI GIOVANNI (VARAZZE 1912 DON BOSCO)
CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (III INFR)
CORDANO ALBERTO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
NAPELLO MARCO (ANGELO BAIARDO)
DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
DOFFO LUCA (CAIRESE)
CAMPAGNI FEDERICO (CANALETTO SEPOR)
MARTELLI MATTEO (OSPEDALETTI CALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
COULIBALY OUMARO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
SANCINITO DAVIDE (ALBENGA 1928)
PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)
MINARDI IACOPO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
ZINNARI DAVIDE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
CARDELLA ALESSANDRO (CADIMARE CALCIO)
PARZIALE FRANCESCO (CADIMARE CALCIO)
BOVERI EMANUELE (CAIRESE)
COLOMBO EMANUELE (CAIRESE)
CHIRIACO MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
RICHIERI ROBERTO (CANALETTO SEPOR)
CERCHI MATTEO (FEZZANESE)
SCARRONE TOMMASO (FINALE)
CALVI SAMUELE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
ERANIO LORENZO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
FARINA TOMMASO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
BASSO THOMAS (PIETRA LIGURE 1956)
PRAINO ERRI (PIETRA LIGURE 1956)
SCARPINO SAMUELE (RIVASAMBA H.C.A.)
TRAVELLA LUCA (TAGGIA)
BRINI GIORGIO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)
AMMONIZIONE (I INFR)
RUDI MARIANO (ALBENGA 1928)
VIRGA FEDERICO (ALBENGA 1928)
BARONI LUCA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
CICIRELLO MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
SIANI ROBERTO (BUSALLA CALCIO)
ZUNINO JACOPO (BUSALLA CALCIO)
PRATO FABIO (CAIRESE)
COPPOLA ALEX (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
GALLERI SIMONE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
LANZA FILIPPO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
DI VITTORIO ALESSIO (FEZZANESE)
FABBRI ALEX (FINALE)
PARE DJIBRILL (FINALE)
ILARDO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
SCHILLACI MATTIA (OSPEDALETTI CALCIO)
VENTRICE PAOLO (OSPEDALETTI CALCIO)
GIGLIO MICHAEL (PIETRA LIGURE 1956)
ROVERE EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)
LESSONA ERIK (RIVASAMBA H.C.A.)
GALLO VALERIO (TAGGIA)
CAVALLONE GIACOMO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)