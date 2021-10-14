Giudice Sportivo, Prima Categoria: tutti i provvedimenti dal fronte campionato

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 9/10/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI AMMONIZIONE (I INFR)
SCUZZARELLO ALESSANDRO (CORNIGLIANESE 1919)
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PIZZORNO ENRICO (CELLA 1956)
CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (II INFR)
BIANCO ROMEO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
CONTE MATTEO (CA DE RISSI SG)
DI DONATO DAVIDE (CA DE RISSI SG)
PROFUMO DAVIDE (CELLA 1956)
CUTRI SIMONE (CORNIGLIANESE 1919)
DOMI ALDO (CORNIGLIANESE 1919)
URSO ANDREA (CORNIGLIANESE 1919)
VULPES SIMONE (SAN CIPRIANO)
AMMONIZIONE (I INFR)
COSTANTINO MATTEO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
PITTALUGA ALESSANDRO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
TOVANI SIMONE (CA DE RISSI SG)
VENTURELLI STEFANO (CA DE RISSI SG)
NANNI FEDERICO (CELLA 1956)
RUBERTO FRANCESCO (CELLA 1956)
TRAVAGLINI LUCA (CELLA 1956)
ZIRAFA FABIAN (CELLA 1956)
BONA MATTEO (CORNIGLIANESE 1919)
HAXHIJA NEXHIP (CORNIGLIANESE 1919)
MACCIO ENRICO (MASONE)
PARODI FEDERICO (MASONE)
PISCITELLI FILIPPO (MASONE)
SORBARA MANUEL (MASONE)
BEVILACQUA MATTEO (MIGNANEGO)
TURRINI NICCOLO (MIGNANEGO)
CELANO RICCARDO (MULTEDO 1930)
PARODI JACOPO (MULTEDO 1930)
CIPRIANI MIRKO (MURA ANGELI)
MILONE ALBERTO (MURA ANGELI)
SHAHAJ MARTIN (OLIMPIC 1971)
VIGOGNA PAOLO (OLIMPIC 1971)
DELLAVECCHIA LUIGI (PRA F.C.)
LIMONTA NICOLO (PRA F.C.)
MARCHELLI LUCA (PRA F.C.)
OLIVERIO CRISTIAN (PRA F.C.)
REJAIBI SABEUR (PRA F.C.)
SANSONE MARIO (PRA F.C.)
FRAVEGA BRUNO (SAN CIPRIANO)
GUIDA ALESSIO (SAN CIPRIANO)
OLANDA NICOLO (SAN CIPRIANO)
OTTOLINI ANDREA (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)
AIELLO DAVIDE (SORI) MILONE LUCA (SORI)
TARICCO FEDERICO (SORI)
LIGUORI LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)
MESSURI SAMUELE (TORRIGLIA 1977)
ARLANDINI TOMMASO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA Euro 350,00 QUILIANO&VALLEGGIA
A titolo di responsabilità oggettiva (prevalenza di circostanze aggravanti); In esecuzione dell'art. 35, comma 7 del CGS, si segnala che le presenti sanzioni vanno considerate ai fini dell'applicazione delle misure amministrative previste per prevenire e contrastare gli episodi di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.
DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/ 4/2024
BONDI GIAN GUIDO (QUILIANO&VALLEGGIA) V.D.G.
AMMONIZIONE (I INFR)
PUGLIONE ALESSANDRO (SANTERENZINA)
ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 9/10/2023
SALINAS MICHELE (QUILIANO&VALLEGGIA) V.D.G.
AMMONIZIONE (I INFR)
CURRENTI DAMIANO (CASTELNOVESE)
LAMONICA GIUSEPPE (PRATO 2013)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
SCHIAZZA ALESSIO (PRATO 2013)
A gioco fermo, appoggiava violentemente la propria mano destra sul viso di un avversario apostrofandolo, nel contempo, con un'espressione ingiuriosa; alla notifica del provvedimento disciplinare d'espulsione si rivolgeva, urlando, al ddg in maniera irriguardosa e impiegava circa un minuto per abbandonare il tdg.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LAPPERIER FILIPPO (BOLANESE)
PIRLO EMANUELE (CAMPESE F.B.C.)
LEBOLE FEDERICO (FEGINO)
LUBELLO DANILO (FEGINO)
FIOCCHI ALESSANDRO (RICCO LE RONDINI)
COZZANI NICOLO (SANTERENZINA)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
PELLICCIA GIUSEPPE (BORGO FOCE MAGRA A.F.)
TADDEI ALESSANDRO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)
D AMELIO NICOLO (CALVARESE 1923)
PESCIO MATTEO (LETIMBRO 1945)
BALOSSINO ANDREA (NUOVA OREGINA S.R.L.)
PASSAGLIA DAVIDE (PEGAZZANO CALCIO 2015)
PICCALUGA DAVIDE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)
RAGANINI GABRIELE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)
RAGGIO MICHELE (PSM RAPALLO)
ZAMBUTO SIMONE (PSM RAPALLO)
PERRONE EDOARDO (QUILIANO&VALLEGGIA)
CAROGLIO FEDERICO (SAMPIERDARENESE)
QUAGLIA MIRKO (VADESE CALCIO 2018)
SUETTA DANIELE (VADESE CALCIO 2018)
AMMONIZIONE (I INFR)
CONTI NICOLA (ARCOLA GARIBALDINA)
POLETTI ALESSIO (ARCOLA GARIBALDINA)
LOMBARDI CRISTIAN (BOLANESE)
LOMBARDI SAMUELE (BOLANESE)
FORESTI FABIO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)
GONZALON JERICOTH (BORGO FOCE MAGRA A.F.)
DROMMI GIANLUCA (BORGORATTI)
RIDELLA GIACOMO (BORGORATTI)
DONDERO COSIMO (CALVARESE 1923)
DUO IVAN (CALVARESE 1923)
ARDINGHI GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)
ARRACHE MOHAMED (CAMPESE F.B.C.)
BARDI ALESSIO (CAMPESE F.B.C.)
CENNAME ANGELO (CAMPESE F.B.C.)
MARCHELLI DIEGO (CAMPESE F.B.C.)
MOSTO FEDERICO (CAPERANESE 2015)
ROLANDELLI MICHAEL (CAPERANESE 2015)
SPENA MARTINO (CAPERANESE 2015)
CONTI JACOPO (CASARZA LIGURE)
MASSA RICCARDO (CASARZA LIGURE)
ZOLLA RICCARDO (CASARZA LIGURE)
CORACI MATTEO (CASTELNOVESE)
MARCENARO ALESSIO (FEGINO)
PEREGO ENRICO (FEGINO)
VELONA MANUELE (FEGINO)
VENTURINI LUCA (FEGINO)
NOGA SABINIANO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
PALAGI STEFANO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
MURIALDO GEORDIE (LETIMBRO 1945)
VARIO LUCA (LETIMBRO 1945)
MARCHI LUCA (MAROLACQUASANTA)
PORQUEDDU MARCO (MAROLACQUASANTA)
BOERO ALESSIO (NUOVA OREGINA S.R.L.)
GOBBI ANDREA (NUOVA OREGINA S.R.L.)
PAVONE STEFANO (NUOVA OREGINA S.R.L.)
IARDELLA SIMONE (PEGAZZANO CALCIO 2015)
BAGNATO NICOLO (PIEVE LIGURE)
GARRONE FRANCESCO (PIEVE LIGURE)
SARACCO ALESSIO (PIEVE LIGURE)
DELLA GIOVANNA LUCA (PRATO 2013)
LAMONICA ANDREA (PRATO 2013)
BARABINO DAVIDE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)
BASSI FILIPPO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)
DELLEPIANE STEFANO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)
FONJOCK DIVINE (PRO SAVONA CALCIO)
PONS RICCARDO (PSM RAPALLO)
BUFFO DANIEL (QUILIANO&VALLEGGIA)
FIORI MARCO (QUILIANO&VALLEGGIA)
MAGNANI DANIELE (QUILIANO&VALLEGGIA)
RUSSO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)
VEZZOLLA SIMONE (QUILIANO&VALLEGGIA)
CAPPELLI MATTEO (RIESE)
SELVA SAMUELE (RIESE)
PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)
BALLABENE ANDREA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)
BIANCHI MATTEO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)
BOSIO CRISTIANO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)
MORENO ORTEGA ALEX J. (SAN BERNARDINO SOLFERINO)
DONADEL MICHELE (SAN LAZZARO LUNENSE)
NERI FEDERICO (SAN LAZZARO LUNENSE)
MAGGIALI ALESSANDRO (SANTERENZINA)
PUGLIONE THOMAS (SANTERENZINA)
ORSOLINI NICOLA (SPERANZA 1912 F.C.)
SANGUINETI SIMONE (SPORTING CLUB AURORA 1975)
MARCHI MATTEO (VADESE CALCIO 2018)
TATTI CHRISTIAN (VADESE CALCIO 2018)
FEDERICI ALBERTO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)
PASTORE ARMANDO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)
SANGIULIANO DIEGO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)CEVALLOS FAJARDO
J. G. (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)