Giudice Sportivo, Promozione: sono cinque i giocatori sanzionati con almeno un turno di stop

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 6/10/2021





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

FERRARO PIERO (VELOCE 1910)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TRAVERSO ANDREA (SERRA RICCO 1971)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

MONTICONE ANDREA (SERRA RICCO 1971)

STRADI SIMONE (SERRA RICCO 1971)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (VELOCE 1910)

DOCI GENTIAN (VELOCE 1910)

RAMPINI EDOARDO (VELOCE 1910)

VALLERGA DANIELE (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (I INFR)

BONARA SIMONE (SERRA RICCO 1971)

BULGARELLI ALESSANDRO (SERRA RICCO 1971)

PRETI MATTEO (SERRA RICCO 1971)

TORRISI LEONARDO (SERRA RICCO 1971)

APICELLA NICOLO (VELOCE 1910)

GARE DEL 10/10/2021

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 FORZA E CORAGGIO

Per il comportamento dei propri sostenitori che, dal primo al quinto minuto del primo tempo e dal quarantesimo minuto fino al termine della gara, accendevano fumogeni causando la riduzione della visibilità dalla fascia di campo verso la tribuna (infrazione segnalata anche da parte di un AA).

Euro 75,00 COLLI ORTONOVO

Per non aver reso disponibile, all'arrivo della terna all'impianto sportivo, lo spogliatoio per l'assistente femminile, obbligando così la terna medesima ad una condizione scomoda da gestire. Euro 50,00 GOLIARDICAPOLIS 1993 Per aver eseguito i cambi senza appositi cartelli numerati.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/11/2021

BERRUTI FULVIO (VELOCE 1910)

Per aver protestato in maniera veemente nei confronti del ddg; dopo i richiami si avvicinava al ddg medesimo usando un linguaggio offensivo e minaccioso nei suoi confronti, facendo ritardare le ripresa di gioco e aspettandolo fuori del recinto di gioco.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/10/2021

SANGUINETI CARLO ALBERTO (BAIA ALASSIO CALCIO)

A fine gara entrava sul tdg, arrivando a 10 mt. dal ddg e gridandogli in faccia proteste.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

GHIGLIAZZA FABIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

GHIGLIAZZA FABIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

SCIUTTO MASSIMO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFR)

CUCURNIA PAOLO (COLLI ORTONOVO)

BONANNO MARCO (LITTLE CLUB JAMES)

BOSCHI ERNESTO (MARASSI 1965)

REPETTO MARCO (PRAESE 1945)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GUERRA ANDREA (BRAGNO) (infrazione rilevata da parte di un AA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

POROTTO SIMONE (BORZOLI)

OSMAN MAJID (BRAGNO)

TRUISI MATTEO (CAMPOROSSO)

CABRAS MATTIA (LITTLE CLUB JAMES)

CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

D IMPORZANO ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

TERRIBILE CHRISTIAN (MARASSI 1965)

ARIAS ARANA AGUSTIN (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (III INFR)

DELFINO ENRICO (BAIA ALASSIO CALCIO)

DI FINO MATTIA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

COSTA FEDERICO (FOLLO SAN MARTINO)

CAPPELLETTI GIOVANNI (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

SHQYPI LORENC (FORZA E CORAGGIO)

CUNEO ANDREA (MARASSI 1965)

RASO ANDREA (PRAESE 1945)

BATTAGLIA BUSACCA E. (SAMMARGHERITESE 1903)

WATARA CHERIF (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (II INFR)

DANIO ALESSANDRO (BAIA ALASSIO CALCIO)

LERINI ANDREA (BORZOLI)

MOUSSAVI SEYED NADER (FOLLO SAN MARTINO)

TONELLI GIACOMO (FORZA E CORAGGIO)

COSTA FRANCESCO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

SACCOMANNI RICCARDO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

SEMPERBONI ROBERTO (LEGINO 1910)

SPALLAROSSA TOMMASO (PRAESE 1945)

VALCAVI EMANUELE (PRAESE 1945)

CANESSA GIACOMO (REAL FIESCHI)

COGOZZO ALESSANDRO (REAL FIESCHI)

MANGINI LORENZO (REAL FIESCHI)

MOLLO GIANFELICE (SOCCER BORGHETTO)

APICELLA NICOLO (VELOCE 1910)

MBOGE ABDOU AZIZ (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

FERRARI LUCA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

MOLINARI FABIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFR)

MORABITO LUCA (BAIA ALASSIO CALCIO)

VENTURA DANIELE (BORZOLI)

NEGRO NICOLO (BRAGNO)

VITALONE SIMONE (CAMPOROSSO)

SOTO PESCE GINO JUAN (CELLE RIVIERA CALCIO)

COZZOLINO MATTEO (COLLI ORTONOVO)

VACCHINO DAVIDE (COLLI ORTONOVO)

BAGLIANO LEONARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CIMIERI ANURA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CALZIA MATTEO (GOLFO DIANESE 1923)

LAERA FABIO (GOLFO DIANESE 1923)

MEHMETAJ DENIS (GOLFO DIANESE 1923)

POZZATO RICCARDO (GOLFO DIANESE 1923)

RISSO PAOLO (GOLFO DIANESE 1923)

FOSSA TOMMASO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

MAZZOLINI EMANUELE (GOLIARDICAPOLIS 1993)

BELFIORE ALEX (LITTLE CLUB JAMES)

GONANO FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)

CERRI JOAN (MAGRA AZZURRI)

CERVIA RICCARDO (MAGRA AZZURRI)

MAZZANTINI LORENZO (MAGRA AZZURRI)

SALAMINA SAMUELE (MAGRA AZZURRI)

PEREGO STEFANO (PRAESE 1945)

TALL ABDOURAHIM (REAL FIESCHI)

ALLEN DANIEL (TARROS SARZANESE SRL)

EBAINETTI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)

DELL AMICO MATTEO D. (VALDIVARA 5 TERRE)

MANFREDI GABRIELE (VALDIVARA 5 TERRE)

MICHELOTTI ANDREA (VALDIVARA 5 TERRE)

FIRPO DAVIDE (VALLESCRIVIA 2018)

CAGNO CHRISTIAN (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

IRACI DANIELE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)