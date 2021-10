Gadget sportivi personalizzati per il tifo e per il tempo libero

Che lo sport unisca non è una frase fatta. Che sia una partita guardata in TV o vista dal vivo, chiunque di noi in qualche momento della sua vita ha indossato dei prodotti personalizzati con il logo o con la bandiera del proprio team.

Ecco perché gli eventi sportivi sono un ottimo momento per ottenere visibilità per il tuo marchio. Lì troverai un gruppo eterogeneo di persone in un ambiente rilassato, che si uniscono per un obiettivo comune e sono propensi ad utilizzare dei gadget sportivi personalizzati, dai semplici come spillette bandiere o t-shirt ai più divertenti come ad esempio delle parrucche colorate. Sono contesti in cui è davvero semplice far indossare gli articoli promozionali più strani. Un occhio attento ci aiuterà a scegliere gadget personalizzati che si possano utilizzare durante il gioco, mentre si tifa o che aiutino il tifo. Per entrare nello spirito di squadra ad esempio servono i battimani, i fischietti e magari un cappellino.

Tutti questi gadget sportivi personalizzati sono perfetti anche quando gli amici si riuniscono nelle case per guardare eventi o partite dalla TV. Allo stesso modo, il senso di unione accentuato dalla voglia di tifare la stessa squadra favorisce quella voglia di indossare cose strane, di tatuarsi il simbolo della propria squadra addosso, anche solo per qualche ora, per evadere dalla vita di tutti i giorni, per qualche ora di divertimento.

I gadget sportivi personalizzati non sono però solo quelli legati al tifo. In tanti ambiti, come ad esempio nelle palestre, o per gare e manifestazioni sportive, si regalano ai partecipanti degli articoli con il logo delle associazioni o, appunto, della palestra. Questo aumenta da un lato il senso di appartenenza a quella società, dall’altro è un ricordo di un momento particolare vissuto in ambito sportivo. In questi casi vanno per la maggiore le t-shirt personalizzate, le pettorine di riconoscimento, le fasce in spugna ma anche dei gadget specifici del tipo di sport che si pratica.

Qualunque sia lo sport, ci sono gadget sportivi personalizzati adatti. Che si tratti di una vera palla da rugby, di un balsamo per le labbra a forma di pallina da calcio o da tennis, i prodotti a tema sono davvero interessanti per poterci applicare sopra il tuo marchio. Questi prodotti diventano spesso il fulcro di campagne di marketing memorabili e verranno utilizzati frequentemente, soprattutto se sono utili e se l’evento ha avuto successo. Spesso vengono prodotti dei veri e propri set di diversi prodotti. Un esempio è quello del kit del tifoso realizzato da Gadget Lab per un cliente nell’ambito dell’editoria; era composto da bandiera italiana, fischietto, battimani, trombetta, trucco con bandiera dell’Italia e venduto in tutte le edicole in occasione degli Europei di calcio appena passati. È stato un vero successo! Si possono anche trovare delle soluzioni online, come su HiGift , componendo il proprio kit in autonomia e aggiungendo una scatola personalizzata ad hoc, acquistabile sempre sul sito.

Andando più in profondità nella questione, e tralasciando per un attimo i gadget sportivi personalizzati, gli eventi legati allo sport sono in generale uno strumento utile per incoraggiare il pubblico a essere attivo e a praticare una attività motoria. La sedentarietà è considerata quasi una malattia: anche la semplice camminata, fatta con costanza tutti i giorni, può apportare notevoli miglioramenti alla propria salute, a tutte le età. Non importa chiamarsi Simone Biles o Federica Pellegrini per rimanere in forma scegliendo lo sport preferito. Per questo fin da bambini si è spesso indirizzati a praticare un’attività ludico sportiva e, in una visione di marketing aziendale, è dunque giusto pensare allo sport come una fonte di visibilità e di divulgazione di un messaggio positivo per il pubblico e, di conseguenza, per il proprio brand.