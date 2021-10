Calcio, Prima Categoria. L'Altarese è pronta a partire, mister Molinaro: "Finalmente! Siamo pronti e carichi per questo inizio"

Si accendono i motori per quanto riguarda il girone A di Prima Categoria, il gruppo che conta 12 squadre e che quindi inizierà solo questa domenica, è pronto a prendere il via. Dopo un girone di Coppa tra sali e scendi, l’Altarese è carica per la sfida contro l’Oneglia, come conferma il tecnico Gianluca Molinaro:

“Finalmente si parte e la prima speranza è quella di arrivare alla fine finalmente senza stop come gli anni passati. In questo inizio siamo cresciuti molto, soprattutto sotto il profilo del gruppo, si è creata quella giusta alchimia che porta tutti nel cercare di far bene. Non conosco, salvo qualche individualità, le squadre del ponente, ma cercheremo di farci trovare pronti con tutte.”

Un numero ridotto di squadre porta a dover sbagliare il meno possibile: “Hai detto bene” – prosegue il mister giallorosso – “Sono tutte gare da inferno o paradiso. Non mi fido mai di quello che chiamano "sulla carta", perché le gare si vincono e perdono sul campo contro chiunque. Credo che sarà una battaglia con tutti, le squadre della valle avendole viste in coppa sono tutte ben attrezzate, mentre dal ponente sento parlare benissimo sia dell'Andora che del Pontelungo. Io parto dal presupposto che chiunque può metterti in difficoltà, giocatori, mister e chi più ne ha più ne metta.”