Calciomercato, Imperia. Dopo mister Ascoli ufficiali anche gli ingaggi di Montanari e Cappelluzzo

La nota nerazzurra:

L'Imperia ufficializza altri due nuovi innesti. Andrea Montanari e Pierluigi Cappelluzzo sono neroazzurri. Due giocatori con un curriculum importante che vanno ad arricchire la rosa a disposizione di mister Ascoli.

Montanari, classe 86, conta 378 presenze tra serie C e D. È un centrocampista centrale di piede destro, grande esperienza e ottima visione di gioco. La sua carriera inizia con la maglia del Bellaria in C2. In due stagioni, da ventenne, colleziona 44 presenze per poi fare il salto in C1 al Marcianise. Da qui Valenzana Calcio, Castel Rigone e poi in D Foligno, Piacenza, Virtus Castelfranco e Rimini. Indossa questa maglia per tre stagioni tornando in C da protagonista con 69 presenze e 2 gol. Nell'ultima stagione si è trasferito al Monterosi dove, insieme al vecchio, nuovo compagno di squadra Alessio Petti, ha vinto il girone G di Serie D. A lui va il massimo supporto della società per questa nuova avventura neroazzurra.

Nato a Montepulciano il 9 giugno 1996, Pierluigi Cappelluzzo è un attaccante grintoso, tecnico e dotato di un ottimo colpo di testa. Nel suo passato calcistico, nonostante l'ancor giovane età, tanta Serie B, C e anche A con l'Hellas Verona.

Muove i primi passi pallonari nel settore giovanile del Siena per poi arrivare alla prima squadra con la Robur in B dove, ad appena 18 anni, ottiene 10 presenze e 1 gol. Poi Verona, come detto, nella massima serie. A seguire B con il Pescara e ancora con l'Hellas. Poi C con Imolese, Pistoiese e Viterbese. Dall'anno scorso nel girone A di Serie D: con la maglia del Bra, dove ha segnato 5 gol in 14 presenze, e con quella del Pont Donnaz nel primo scampolo di questa stagione.

L'augurio di buona stagione a Pierluigi da tutta la Ssd Imperia.