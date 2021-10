Covid19. Erogata la prima tranche dei contributi a fondo perduto ad ASD e SSD. L'elenco delle società beneficiarie

Sono in corso le procedure di erogazione della prima parte della seconda tranche dei contributi automatici a fondo perduto per l’anno 2021, destinati alle ASD/SSD già beneficiarie per i bandi del 2020 emanati dal Dipartimento per lo sport.

Le ASD/SSD ammesse al contributo “canoni di locazione” riceveranno un importo pari a 1,5 mensilità di canone locativo sulla base del valore del canone annuale di locazione fornito nella domanda già compilata per l'anno 2020, individuando una soglia minima di contributo pari a € 2.200,00 e una soglia massima pari a € 30.000,00. Invece, le ASD/SSD ammesse al contributo “forfettario” riceveranno ciascuna un contributo forfettario pari a € 2.200,00.

Nel corso della prossima settimana gli accrediti di pagamento saranno disponibili.

Tutti gli aggiornamenti relativi all’erogazione della seconda parte della seconda tranche (per un importo complessivo della seconda tranche pari a 190 milioni di euro) e di altri sostegni per ASD/SSD, incluse quelle che non hanno avuto ancora la possibilità di accedere ai contributi a fondo perduto connessi ai bandi emanati nel 2020, saranno forniti tramite questo sito istituzionale.

Elenco delle ASD/SSD interessate – Importi della prima parte della seconda tranche di contributo

ATTENZIONE: è disponibile l’elenco delle ASD/SSD beneficiarie che hanno inserito nella domanda un IBAN errato

In questo caso, le ASD/SSD riportate nell’elenco sono invitate a comunicare l’IBAN corretto inviando una e-mail a invioiban@sportgov.it secondo le indicazioni riportate qui di seguito:

1) Scrivere come oggetto della mail: “CORREZIONE IBAN SECONDA TRANCHE”;

2) Indicare nel corpo della e-mail il codice fiscale della ASD/SSD e il codice IBAN corretto del conto corrente intestato esclusivamente alla ASD/SSD.