Calcio. Il Vado prova a sentirsi grande, alle 15:00 l'anticipo con il Pont Donnaz

Si dice che l'appetito venga mangiando, ma un'insolita serenità sta attraversando le mura del Chittolina da inizio settimana.

Mai in Serie D, almeno recentemente, la marcia di avvicinamento a una partita del Vado si era percepita dall'esterno così tranquilla, complice una graduatoria che vede finalmente i rossoblu nella zona alta della classifica.

Ciò però non significa che il Vado prenderà l'impegno di oggi pomeriggio con il Pont Donnaz sotto gamba, tutt'altro: De Bode e compagni hanno l'opportunità di sfruttare il buon momento (7 punti nelle ultime tre partite), per porre ulteriore fieno in cascina, seppur la squadra di Cretaz, per solidità e qualità (priva però di Demontis, passato all'Imperia), rappresenti una delle avversarie più difficile da digerire dell'intero girone A.

Solari, non a caso, ha alzato il muraglione sulla formazione odierna, anticipando però novità rispetto all'undici sceso in campo a Saluzzo.

A dirigere la partità sarà Acquafredda di Barletta, webcronaca e livescore su Svsport.it dalle ore 15:00