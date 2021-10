Calcio, Serie D. Il Borgosesia rovina il compleanno all'Imperia e vince 3-1 al 'Ciccione' (Foto e Video)

L'Imperia sfida il Borgosesia nell'anticipo della sesta giornata di campionato. La gara corrisponde al compleanno numero 98 della squadra, ma anche alla prima in neroazzurro del neo mister Nicola Ascoli e degli ultimi innesti Demontis, Cappelluzzo e Montanari. A imporsi al 'Ciccione' sono però gli ospiti guidati da Lunardon grazie a tre gol nel primo tempo con Carrara, Rancati e Omoregbe. Inutile il bel gol di Coppola su punizione nella ripresa. Finisce 1 a 3. Da segnalare l'espulsione di Mara al 69'.

Le interviste

"Quando perdi in casa - dice a fine gara mister Nicola Ascoli - note positive ce ne sono poche. Abbiamo fatto un buon secondo tempo, ma la partita si gioca per 90 minuti. Abbiamo subito questi due goal e abbiamo perso un po' di fiducia e smesso di giocare, poi è normale che il risultato è sicuramente negativo. L'obiettivo era quello di partire dal secondo tempo, aggredire provare a giocare per cercare di recuperare anche se non era facile perché il risultato era già ampio. Negli ultimi tre giorni sono successe un po' di cose, non è facile in pochi giorni mettere insieme una squadra competitiva, abbiamo qualche giorno in più per preparare la partita con il Varese di mercoledì, possiamo riscattare questo passo falso. Negli ultimi tre giorni sono arrivati altrettanti giocatori, quindi, ora bisogna lavorare, bisogna andare avanti e dare il massimo, questa è l'unica medicina che conosco. Qui ho trovato una società che mi da la possibilità di lavorare, con una squadra forte. Al mio predecessore non ho niente da dire, oggi c’erano 3/11 nuovi, quindi bisogna solo lavorare. È l'unica ricetta che conosco da quando gioca a calcio".

Il nuovo acquisto Alessio Petti: “Davanti loro erano bravi a scambiarsi, avevano molta gamba e ci hanno messo in difficoltà, anche se abbiamo preso due gol non in campo aperto, quindi, per loro bravura bravura e, magari, per nostra disattenzione. Dispiace, perché visto anche il secondo tempo di orgoglio, se fossimo rimasti in partita nel primo , magari, poteva andare diversamente. Fra 3 giorni c’è un'altra partita importante in casa con il Varese, penso che sia una fortuna quella di giocare subito, perché quando perdi così è meglio ripartire immediatamente e pensare alla prossima partita, ce lo siamo detti già dentro spogliatoi. Penso, quindi, che questa partita arriva nel momento giusto e che sarà un termometro importante per capire realmente che cosa è l’Imperia".

Le formazioni

Imperia: Lacirignola, Carletti, Bacherotti (93' Comiotto), Mara, Petti, Canovi (85' Cassata), Di Lauri (50' Grazhdani), Giglio, Coppola, Demontis, Cappelluzzo (70' Castaldo). A disposizione: Bova, Cassata, Fazio, Minasso, Montanari, Castaldo, Grazhdani, Fatnassi, Comiotto. Allenatore: Ascoli.

Borgosesia: Gilli, Frana, Picozzi, Martimbianco, Farinelli (78' Bertani), Carrara, Manfrè (66' Guatieri), Areco, Omoregbe (88' Oberto), Marra (78' Monteleone), Rancati (88' Bernardi). A disposizione: Xausa, Puka, Gifford, Colombo, Bertani, Monteleone, Oberto, Bernardi, Guatieri. Allenatore: Lunardon.

Arbitro: Alessandro Negrelli

Assistenti: Tommaso Ercolano e Mattia Bettani

Il tabellino

Imperia 1 - Borgosesia 3

Marcatori: 29' Carrara (B), 31' Rancati (B), 46' Omoregbe (B), 80' Coppola

Ammoniti: 24' Carrara (B), 53' Mara, 64' Coppola, 86' Giglio

Espulsi: 69' Mara

La cronaca

Primo tempo

1' Iniziata al Ciccione

5' Demontis! Primo tiro della gara, centrale e facile per Gilli

7' Omoregbe! Tiro largo

10' Rancati porta avanti il Borgosesia, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco

11' Ancora Borgosesia. Areco calcia dal limite, facile per Lacirignola che blocca

20' Meglio gli ospiti nei primi venti di gioco. Imperia che fatica ad arrivare dalle parti di Gilli

24' Primo cartellino della gara per Carrara che strattona Demontis partito in velocità

29' Borgosesia in vantaggio. Uno-due Manfrè-Carrara che batte Lacirignola di piattone 0-1

31' Ancora in gol il Borgosesia. Cross in mezzo per Rancati che anticipa sul primo palo e complice una deviazione segna lo 0-2

34' Ci prova Demontis. Centrale

40' Ancora Carrara, respinge in angolo Lacirignola

45' Un minuto di recupero

46' Lo 0 a 3 del Borgosesia. Canovi perde palla, Areco allarga per Omoregbe che fa partire un siluro. Finisce così il primo tempo

Secondo tempo

1' Via alla ripresa senza cambi

3' Cappelluzzo scarica bene per Coppola che calcia a giro, palla fuori di un soffio

5' Ascoli aggiunge chili e centimetri davanti. Fuori Di Lauri, dentro Grazhdani

8' Ammonito Mara

14' Canovi! Gilli alza in angolo

19' Ammonito Coppola per proteste

21' Fuori Manfrè dentro Guatieri, primo cambio per Lunardon

24' Espulso Mara. Doppio giallo per il numero 5 che stende Rancati involato verso l'area

25' Fuori Cappelluzzo dentro Castaldo

30' Ci prova Coppola, murato

32' Bacherotti appoggia per Canovi, tiro alto

33' Cambi per il Borgosesia. Fuori Marra e Farinelli dentro Monteleone e Bertani

35' Coppola! Gran gol del 10 su calcio di punizione. 1 a 3

40' Cassata per Canovi, l'Imperia prova il forcing finale in dieci

41' Ammonito Giglio

43' Fuori Rancati e Omoregbe dentro Oberto e Bernardi

45' Cinque di recupero

48' Comiotto dentro per Bacherotti

49' Grazhdani ci prova imbeccato da Demontis, a lato

50' Finisce così. Il Borgosesia espugna il Ciccione 1 a 3