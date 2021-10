Pallanuoto. Torna subito la Champions per la Rari Nantes Savona, alle 18:30 l'andata del QR III contro la Stella Rossa di Belgrado

Oggi pomeriggio alle ore 18,30 nella piscina “Zanelli” di Savona si disputerà l’incontro di andata valevole per i Qualification Round III di Champions League. I biancorossi di Alberto Angelini affronteranno la squadra serba della Stella Rossa di Belgrado.

Gli arbitri dell’incontro saranno il polacco Radoslaw Koryzna e l’olandese Michiel Zwart. Il Delegato Len sarà il portoghese Paulo Ramos.

La partita di ritorno si disputerà mercoledì 20 ottobre alle ore 20,00 a Belgrado.

Il pubblico potrà assistere alla partita nel pieno rispetto delle regole anti covid che prevedono una capienza massima al 60% del totale. Saranno a disposizione biglietti numerati al prezzo di euro 8,00. L’ingresso per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni è gratis. Il pubblico per accedere alla piscina dovrà essere in possesso del green pass, misurare la temperatura al termo scanner posto nell’atrio della piscina, sottoscrivere l’autocertificazione, indossare la mascherina durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto e mantenere il distanziamento restando nei posti assegnati in tribuna.