Water Walking: concluso il corso di aggiornamento per la nuova disciplina sportiva

Con gli appuntamenti sui litorali di SestriLevante e Andora, si è concluso il Corso di Aggiornamento di Water Walking per Docenti di Sc. Motorie promosso da U. S. R. Liguria – Ufficio Ed Fisica con la collaborazione di Libertas Liguria.

Al corso,svolto parte in conference call e parte in presenza, hannopartecipato32 Insegnanti, presso vari Istituti di Scuola PrimariaeSecondaria di Primo e Secondo grado dell’intero territorio regionale.

Gli insegnanti sono stati ntrodotti all’argomento ecoordinati dal prof Massimo Sabatino, già Docente di Sc. Motorie e Formatore Nazionale Libertas di Metodologia Insegnamento e Allenamento.

Durante il corso gli insegnantihannoapprezzato e verificato, anche attraverso attività esperenziali,le caratteristichepsico-motorie, fisiologiche, tecnichenonché gli aspetti formativi, del Water Walking, quale strumento didattico,utile a potenziarel’offerta formativa dei diversi gradi di Istituti.

Svolto sia come attivitàin supporto all’apprendimento motorio e all’inclusione sia per il suo svolgimento in forma sportiva.

Il Water Walkingè un’attività motoria che si svolge in ambiente marino, lacustre, fluviale, rientrando perciò nelle specialità Outdoor del Mare, che con l’adeguata attrezzatura può essere praticatata durante l’intero anno solare, in formaleisuretime,agonistica, riabilitativa e quindi accessibile al pubblico di ogni età.

Attualmente Water Walking NON è una Disciplina Sportiva riconosciuta dal CONI ( Vedi Titolo V art. 24 Statuto CONI) e non esiste una Federazione Italiana dedicata e riconosciuta secondo le norme previste dal Diritto Sportivo.

Libertas, Ente di Promozione Sportiva, riconosciutodal CONI e dal Ministero delle Politiche Sociali, avendo intuito le caratteristiche e le potenzialità del Water Walking, secondo i propri fini Statutari,con la Scuola di Formazione Sportiva, con l’obiettivo della corretta e adeguata formazione del personale tecnico, ha avviatoun piano per lo studio e approfondimento della nuova disciplinamotoria.

Analogamente Libertas ha attivatoun pianoper la promozione e divulgazione del Water Walking sull’intero territorio nazionale, che prevede sia l’organizzazione sia di eventiagonisticiche non agonistici

Questo corso , rivolto ai docenti delle scuole Liguri, ha avuto sicuramente un alto valore promozionale verso questa nuova disciplina praticabile a livello scolastico in modo adeguato ed ha fornito temi di riflessione e condivisione della disciplina all’interno delle proposte scolastiche di attività motoria. Afferma il presidente del Centro Regionale Libertas Liguria, Roberto Pizzorno: < Grazie alla sinergia tra la Scuola di Formazione Regionale Liguria e l’ufficio scolastico regionale Liguria siamo riusciti ad organizzare questo importante corso che potrebbe far decollare questa disciplina ancora non riconosciuta dal Coni. E’ nostra intenzione far riconoscere l’attività con una adeguata formazione>. La Libertas Liguria ha già messo in cantiere una serie di iniziative atte a far conoscere e promuovere il Water Walking non sono nella nostra Regione, ma in tutte le altre località di mare.