Calcio. Coppa Liguria di Seconda Categoria: si chiude la fasi a gironi

Ultimo atto nei gironi eliminatori di Coppa Liguria di Seconda Categoria.

Questa sera si conosceranno i nomi di tutte le squadre ponentine qualificate.

Nel girone A il Ventimiglia B è obbligato a vincere contro la Virtus Sanremo per guadagnarsi il primo posto, data la vittoria più ampia dei matuziani contro il Real Santo Stefano.

Nel girone B svetta il Ceriale B, tanto che ai biancoblu basterà il pareggio contro il Vadino per blindare il passaggio del turno.

Nel girone C sia il Borgio Verezzi che la San Francesco hanno vinto i rispettivi incontri con Spotornese e Cisano, ma la squadra di Cordiale potrà accontentarsi anche del pari data la miglior differenza reti cumulata nei primi due incontri.

Nel girone D sarà sufficiente il segno X anche per la Priamar sul terreno del Pallare, così come per la Carcarese B contro il Cengio e per l'Albissole contro il Varazze B, nei gironi E ed F.

Ecco il programma: