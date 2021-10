Calcio, Eccellenza. Il Finale gioca, l'Albenga segna. La cometa di Sancinito decide la sfida del Riva

ALBENGA - FINALE 1-0 (28' Sancinito)

50' finisce qua! L'Albenga batte 1-0 il Finale

47' Mariani in campo per Saiu, ultimo cambio anche per l'Albenga

45' saranno quattro i minuti di recupero

44' Barisone di testa non trasforma in rete l'angolo di Sancinito. Occasionissima Albenga

41' espulso Pare per doppia ammonizione, Finale in 10

39' espulso Lupo dalla panchina

35' Finale ultra offensivo, 3412 con Garibbo e Faedo esterni, Molina alle spalle di Rocca e De Benedetti

34' massimo sforzo per il Finale, Molina al volo di mancino dal limite dell'area, Vernice accompagna il pallone sul fondo

32' ultimo cambio per il Finale, out Fazio, in campo Gabriele Buttu

31' iniziativa a destra di Barisone, il tiro viene chiuso di sinistro, Porta blocca centrale

26' ammonito per simulazione Odasso a pochi passi da Vernice. Noce non ha dubbi, Buttu molti di piu

17' Sancinito forza su punizione dai 30 metri, Porta si allunga e blocca la sfera

15' nuovo cambio nell'Albenga: Natella richiamato da Lupo, entra Gibilaro

12' nel frattempo Faedo spreca da solo al limite dell'area, piattone aperto (troppo) sul secondo palo, palla a 20 cm dal montante

11' Fabio Rossi a terra, lo sostituirà Barisone

10' Cambia anche Lupo, Simone Lupo rileva Di Bella

9' Rossi chiude su Molina in scivolata, angolo

7' quarto cambio per Buttu: dentro Rocca per Fabbri

4' Finale a tutta in questo inizio di ripresa, Virga chiude su Faedo a specchio spalancato

2' Alex De Benedetti forza dai venti metri, destro sul fondo

1' triplo cambio per Buttu, entrano Andreetto, Pare e Molina per Galli, Calligaris e Scarrone

1' squadre di nuovo in campo. Si riparte

Secondo tempo

46' dopo un minuto di recupero termina il primo tempo

43' doppio tentativo dal limite di Galli, la seconda conclusione sfonda il muro bianconero ma sorvola la traversa

39' Garibbo! Lob su Vernice in controtempo sulla difesa bianconera. La palla sorvola di un palmo la trasversale!

36' il neo entrato vicino al 2-0, colpo di testa solo abbozzato dopo l'assist di Virga

34' problema per Carballo, entra Thomas Graziani

32' buona opportunità per il raddoppio sul piede di Saiu. Il tiro a giro termina alto

30' partita molto bloccata fino alla giocata del fuoriclasse. Porta può solo vedere la sfera morire all'incrocio dei pali

28' LA COMETA DI SANCINITO! ALBENGA IN VANTAGGIO

17' occasionissima per Faedo! L'esterno offensivo, smarcato, tenta l'assist invece della battuta verso la porta. Spazza la difesa ingauna

12' azione simile nell'altra area di rigore, con Filippo De Benedetti che colpisce con il fianco a pochi passi da Vernice. Si salva l'Albenga

10' ancora Albenga da piazzato. Ogni battuta di Sancinito crea apprensione alla difesa ospite. Questa volta è Saiu di testa ad andare a pochi centimetri dal vantaggio

2' prima azione pericolosa di marca ingauna, sulla punizione di Sancinito Di Bella sfiora la palla a pochi passi da Porta

1' si parte!

Primo tempo

ALBENGA: Vernice, Sancinito, Rudi, Dagnino, Carballo, Saiu, Di Bella, Natella, Rossi, Graziani G., Virga

A disposizione: Scalvini, Barisone, Patrucco, Lupo, Gibilaro, Belvedere, Marinai, Arcidiacono, Graziani T.

Allenatore: Lupo

FINALE: Porta Calligaris, Fazio, Galli, Scarrone, De Benedetti F., Faedo, Odasso, De De Benedertti A., Fabbri, Garibbo

A disposizione: Stavros, Finocchio, Buttu, Andreetto, Pare, Murrizi, Molina, Vierci, Rocca.

Allenatore: Buttu

Arbitro: Noce di Genova

Assistenti: Troina e Trusendi di Genova