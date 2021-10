Calcio. Promozione: il Soccer Borghetto prende il volo, i biancorossi dominano al "Ruffinengo", Legino ko 3-0

LEGINO - SOCCER BORGHETTO 0-3 (1' Di Lorenzo, 6' Di Lorenzo, 51' Staltari)

IL FINALE DAL RUFFINENGO: LEGINO-SOCCER BORGHETTO 0-3, VITTORIA MAI IN DISCUSSIONE PER I BIANCOROSSI, CHE METTONO LA SFIDA SUBITO IN DISCESA DOPO SEI MINUTI CON LA DOPPIETTA DI DI LORENZO. NELLA RIPRESA STALTARI CHIUDE I CONTI PRIMA DEL PENALTY FALLITO DA ROMEO, CHE FOTOGRAFA UNA DOMENICA DA DIMENTICARE PER LA FORMAZIONE VERDEBLU DI TOBIA

90' entriamo nel recupero

85' ultime battute prima del triplice fischio, si avvicina la quinta vittoria stagionale del Soccer, mentre per i verdeblu si tratterebbe della prima sconfitta casalinga

75' continua la girandola di sostituzioni da entrambe le parti, gara che non ha più molto da dire in questo finale

70' Auteri in campo aperto sfiora il 4-0, sinistro in corsa che si perde di poco a lato.

59' VICINANZA DEVIA IN ANGOLO IL RIGORE DI ROMEO! Destro incrociato che viene arpionato con la punta dei guantoni dal numero uno del Soccer, non sembra giornata per la squadra di Tobia...

58' RIGORE PER IL LEGINO: gran parata di Vicinanza sul piattone dal limite di Romeo, sulla respinta si avventa Crocetta che viene spinto da un difensore ospite. Penalty per i padroni di casa

57' arriva al tiro con facilità la formazione biancorossa, troppo passivo il Legino anche in questo secondo tempo

55' Condorelli si libera di due avversari e calcia dai venticinque metri scaldando i guantoni di Illiante, angolo per il Soccer

54' Brignoli richiama in panchina Serra, al suo posto Artiano

51' STALTARI! CALA IL TRIS IL SOCCER BORGHETTO! Il numero nove biancorosso si accentra da sinistra saltando in dribbling Semperboni e supera Illiante con un tocco preciso di punta che si insacca rasoterra alle spalle del portiere di casa.

49' Tobia inserisce Del Nero per Giusto

48' Staltari cerca l'incrocio dei pali con il sinistro a girare, sfera che non si abbassa e termina un metro alta sopra la traversa della porta difesa da Illiante

46' inizia la ripresa

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo al "Ruffinengo": conduce il Soccer Borghetto sul Legino per 2-0, decide al momento la doppietta di Di Lorenzo nei primi sei minuti di gara

45' finisce sul taccuino proprio Serra, brutta entrata ai danni di Incorvaia

43' super Illiante si oppone al sinistro rasoterra scagliato da Serra, ma è davvero spettacolare l'azione tutta di prima che ha portato al tiro il numero undici biancorosso

40' sinistro di Guerrieri deviato da un difensore del Soccer, angolo per il Legino

38' lancio in verticale di Semperboni a pescare Romeo, che aggancia la sfera prima dell'intervento difensivo da parte di Gagliardo, bravo a liberare la propria area

28' ammonito Di Lorenzo, primo giallo anche tra le file biancorosse

23' Romeo difende il pallone in mezzo a due avversari e conclude con il mancino dal limite, tentativo troppo telefonato che viene neutralizzato da Vicinanza

22' giallo per Giusto, partita che si sta accendendo ulteriormente in questa fase

20' annullato a Guarco il gol dell'1-2: segnalato un fuorigioco del difensore ex Vado e Savona sulla punizione dalla trequarti calciata sempre da Guerrieri, episodio da VAR che lascia qualche perplessità

17' Romeo di testa impegna severamente l'estremo difensore biancorosso, bravo a deviare in angolo l'incornata del centravanti savonese sul corner battuto da Guerrieri

14' episodio molto dubbio nell'area di Legino, piuttosto evidente il tocco con il braccio (largo) da parte di un difensore verdeblu, proteste veementi da parte del Soccer, ma l'arbitro non ravvisa gli estremi per concedere il penalty

13' Semperboni dalla bandierina, Vicinanza afferra in presa alta e fa ripartire l'azione dei suoi

6' IL RADDOPPIO DEL SOCCER! In bambola la difesa del Legino, che rischia l'autogol prima del miracolo di Illiante su Staltari, arriva poi il tap in di testa di Di Lorenzo che sigla la sua personale doppietta.

3' feroce l'approccio alla gara da parte dell'undici di Brignoli, Legino colpito a freddo dopo pochi secondi

1' DI LORENZO! SUBITO AVANTI IL SOCCER BORGHETTO! Corner dalla sinistra raccolto al limite dell'area piccola dal numero otto biancorosso che, tutto solo, trafigge Illiante. 0-1 al "Ruffinengo"

Si parte! Legino in completo verdeblu, divisa biancorossa per il Soccer

PRIMO TEMPO

Formazioni:

LEGINO: Illiante, Incorvaia, Semperboni, Dorno, Perria, Guarco, Donna, Giusto, Romeo, Guerrieri, Crocetta.

A disposizione : Maruca, Scala, Saporito, Anselmo, Kertalli, Galiano, Rognoni, Del Nero, Garzoglio

Allenatore : Tobia

SOCCER BORGHETTO: Vicinanza, Angelico, Condorelli, Viola, Gagliardo, Gasco, Carparelli, Di Lorenzo, Staltari, Auteri, Serra

A disposizione : Metani, Piazza, Nardulli, Piazzai, Delmonte, Artiano