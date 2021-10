Marcia Acquatica. L'Alassio Wave Walking CNAM spicca a Hyeres, arriva la vittoria nei 1000 metri femminili

“La FIE partecipa con un fortissimo team di atleti selezionati ed allenati dal CNAM di Alassio”, dichiara Domenico Pandolfo, Presidente di FIE Italia, “La nostra presenza a Hyeres è estremamente significativa e testimonia il ruolo di primo piano che l'Italia e la FIE ricoprono nel mondo della Marcia Acquatica in Europa e nel bacino del Mediterraneo. Il valore degli Istruttori del CNAM, della capacità organizzativa del CNAM e degli atleti hanno già garantito ottimi risultati in passato e i podio di oggi ne sono la conferma”.

Nei 1000 metri infatti, il trio femminile ha conquistato il primo posto, battendo Catalunya e Germania, è il trio maschile il secondo posto. Nei 400 metri medaglia d’oro per Paola Messina nel femminile internazionale e medaglia di bronzo per Rinaldo Agostini e quarto posto per Claudio Verri nel maschile. Nei 100 metri con pagaia medaglia d’oro sia per Silvia Romagnoli nel femminile internazionale sia per Roman Vaccarezza, nel maschile internazionale, e quarto posto per Anna Nattero! “L’invito al Campionato di Francia ci ha dato l’occasione per porci nuovamente obiettivi agonistici e occasione di misurarci con altre scuole”, afferma Lorena Rasolo, formatrice FIE e coach della squadra italiana, “i risultati hanno confermato le potenzialità che avevamo visto, realizzato le nostre aspettative e ci ripagano ampiamente degli sforzi fatti”. “Per decisione internazionale di sospendere anche per quest'anno il tour internazionale di gara, che ha visto nel 2018 e nel 2019 Alassio con il record per il serpentone acquatico più lungo al mondo (251 e 721 partecipanti in acqua), dal momento che non tutti i Paesi aderenti erano nelle condizioni di poter realizzare un evento di portata internazionale per le normative anticovid interne a ciascuno”, aggiunge Maddalena Canepa, Formatrice FIE e CNAM, “l’avere un nuovo progetto comune ha unito ancora di più la nostra squadra e rappresenta l’occasione per consolidare le relazioni internazionali, di cui Alassio è portavoce per conto di FIE”.