Calcio, Coppa Liguria di 2° Categoria: passano Virtus Sanremo, Vadino, Borgio Verezzi, Pallare, Cengio e Albissole

Primato solitario invece per il Vadino , grazie al successo per 3-1 sul Ceriale B con i gol di Miserendino , Santanelli e Gattuso .

Nessun gol in San Francesco - Borgio Verezzi , ma la classifica avulsa ha premiato la squadra di Fabio Cordiale , pronta a resistere con grande impegno di fronte ai rossoblu loanesi.

La vittoria nello scontro diretto per 2-1 sulla Priamar ha invece premiato il Pallare nel gruppo D (gol di Amatore e De Luca per i valbormidesi e di Mantelli per i savonesi).