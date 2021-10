Rugby. Ripartono i campionati senior, il Savona debutta al meglio superando lo Spezia

Finalmente sono ripartiti tutti i campionati nazionali. Purtroppo la prima giornata ha coinciso con due sconfitte per le formazioni liguri. Il CUS Genova è uscito battuto a Villa Carnica con i bresciani Centurioni siglando due mete con Corona e Mandivenga, con una trasformazione di quest’ultimo. Il CUS ha presentato in campo: Migliorini, Vimercati (47’ Pichler), Mandivenga, Gambelli, Corona (73’ Granzella), Ricca, Tessiore (77’ Satta), Bertirotti, Repetto (53’ Gargiulo), Pendola, P. Imperiale (27’ Barioglio), F. Imperiale, Rifi, Bortoletto 42’ Boero), Giuliano (43’ Barry). Anche il Recco ha subito una pesante sconfitta a Milano con ASR mettendo a segno solo un penalty con Lollo Romano. I rivieraschi sono scesi in campo con: L. Romano, T. Marcellino, Balestracci, Cinquemani, E. Barisone, L. Tagliavini, Canoppia, M. Barisone, Rosa, Nese, Maggi, Noto, Coppola. In seguito Demarchi, Tomarchio, M. Marcellino, Cartoni, Matulli, Armijos, Marcolini, Baertagnon. In Serie C il Savona parte a spron battuto regolando al Fontanassa il coriaceo Spezia, andando in meta con Briano e con i piazzati di Serra. Meta dei levantini di Ruggeri.

SERIE A GIRONE 1 (I GIORNATA)

PROMOTICA Centurioni – CUS Genova 45/12 (inversione campo)

A.S.R. Milano – Tossini Pro Recco 33/3

Itinera CUS Torino – VII Torino 36/17

Parabiago – Amatori Alghero (rinviata al 14/11/21)

Biella ha riposato

CLASSIFICA GENERALE: Centurioni, Milano, CUS Torino punti 5, CUS Genova, Recco, VII Torino, Biella, Parabiago (*) ed Alghero (*) punti 0.

(*) = partite da recuperare

SERIE C LIGURIA/QUALIFICAZIONE (I GG)

Savona – Spezia 19/5

Union Riviera - Amatori Genova 13/12

Province dell’Ovest ha riposato.

CLASSIFICA GENERALE: Savona ed Union Riviera punti 4, Amatori Genova 1, Spezia e Province dell’Ovest punti 0.





UNDER 17 GIR.LIGURE/QUALIFICAZIONE (II GG)

Union Riviera – Amatori Genova 12/87

Province dell’Ovest – Spezia 104/0

Savona – CUS Genova 31/26

CLASSIFICA: Amatori Genova punti 9, Province dell’Ovest 6, Savona (*) 5, CUS Genova (*) 2, Pro Recco (*), Union Riviera (*), Spezia punti 0. (*) = Partite da recuperare.

UNDER 15 (II Giornata)

Union Riviera – Amatori Genova 38/33

Province dell’Ovest – Spezia 63/31

Savona – CUS Genova 0/123