Calcio, Albenga. Mariano Rudi serra il fortino dopo l'1-0 con il Finale: "Compattezza fondamentale per ottenere i tre punti. Lupo maestro nel gestire il gruppo"

La prestazione offerta domenica pomeriggio dall'Albenga non rimarrà negli annali di storia per la prestazione offerta dagli ingauni sotto il profilo tecnico, ma l'1-0 sul Finale ha confermato per l'ennesima volta la grande compattezza che si sta creando dentro al rettangolo verde e all'interno dello spogliatoio bianconero.

Uno dei pilastri in entrambi gli ambiti è Mariano Rudi: il centrale genovese ha tenuto a ribadire questi concetti anche nel post partita, analizzando a 360 gradi i primi mesi ingauni.

"Non è stata per noi una gara particolarmente spettacolare, ma è da elogiare la grande compattezza che abbiamo avuto per tutti i novanta minuti di gioco. Quando non riesci a esprimere il 100% del tuo potenziale e porti a casa comunque i tre punti significa che ci sono valori di appartenenza non indifferenti.

Con il Finale sono scesi in campo tantissimi giovani la cui evoluzione potrà darci una grossa mano nel corso di tutto il campionato, ma devo dire che tutto il gruppo sta remando nelle medesima direzione fin dai primi giorni di lavoro. Un grande plauso va fatto a mister Lupo sotto questo punto di vista, nella gestione dello spogliatoio è davvero un maestro.

La punizione di Sancinito? Le qualità balistiche di Davide le conosciamo tutti, ha un repertorio davvero ampio di giocate simili, ma quello che più mi ha sorpreso di lui, osservandolo allenamento dopo allenamento, è la capacità di lettura del gioco. Lui vede prima come andrà a svilupparsi la manovra e ciò rappresenta per noi un valore aggiunto di altissimo profilo".