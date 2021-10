Canottaggio. Promozionale a Pra’: pieno di successi per Murcarolo, Rowing e Velocior

Si chiude la stagione remiera a Pra’ con la quarta regata organizzata nel 2021, una promozionale caratterizzata da 44 gare svolte nell’arco di sette ore di programma con la partecipazione di 263 atleti per un totale di 164 equipaggi.

La Sportiva Murcarolo si afferma nel 7,20 Allievi C con Davide Cantilonne, nel doppio Senior con Falchetti e Traversone, nel doppio Ragazzi con Cantilonne e Melegari, nel doppio Junior con Caprile e Melegari, il 4 di coppia Junior femminile con Cespi, Drago, Mancuso e Maccaferri, il 4 di coppia Junior maschile con Caprile, Giovanni e Guglielmo Melegari e Cantilonne, il 4 di coppia Senior con Mangraviti, Falchetti, Clavarino e Traversone.

Il Rowing Club Genovese va ripetutamente a segno nel corso della giornata con i pesi leggeri Mario Prato e Francesco Polleri, con il doppio Allievi C Vallarino-Torre, con il cadetto Lodovico Treccani, con il doppio Allieve B2 Pozzobon-Lattanzio, con il 4 di coppia Allievi con Bordo, Satta, Speciale e Pozzobon.

Successi in serie anche per la Velocior Spezia con il cadetto Manuel Quarinto, il doppio Ragazzi Grossi-Menchelli, l’allievo Elia Lucilli, il doppio Allievi Guano-Neri, il 4 di coppia Allievi Guano-Campi-Cammareri-Trucco, l’allievo B2 Nicola Neri.

La LNI Sestri Ponente brilla con il suo vivaio, come dimostrano le affermazioni di Danilo Dominici e Francesco Graffione nel singolo Ragazzi, di Irene Dominici nel 7,20 Allieve C, del cadetto Matteo Bossone, dell’allieva C Alice Lauletta

A segno l’Argus 1910 con il doppio Allievi C Elkamili-Canale, lo junior Leonardo Di Lascio, gli allievi B1 Aldin Apuzzo e Manuel Tosi.

La Canottieri Sampierdarenesi firma il singolo Junior con Michele Maspero, il 4 di coppia Ragazzi con Serafino, Gilioli, Crivello e Reasso, il 2 senza Ragazzi con Serafino e Gilioli. Speranza Pra’ vincente con i doppi Cadetti Batzella-Iaia e Cambiaso-Mantero, con l’allieva B1 Francesca Brena. Elpis Genova sul gradino più alto del podio grazie ad Alan Bergamo tra i Senior, Filippo Fossati nel 7,20 Allievi C, la junior Alice Luppi.

La caccia all’oro della Canottieri Voltri si concretizza con Jacopo Roba e con Filippo Massa nei singoli Cadetti e Allievi B2. LNI Savona gioisce con l’allieva B2 Paola Maria Malinconico e l’allievo C Michelangelo Malinconico.

Il Club Sportivo Urania festeggia il successo di Martina Fanfani nel singolo Ragazzi.

Murcarolo e Rowing vincono nel doppio femminile con Mancuso e Danovaro, così LNI Sestri Ponente e Urania con Acquilino e Fanfani tra le Ragazze.