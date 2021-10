RunRivieraRun Half Marathon, è caccia al nuovo record

E’ ormai imminente il ritorno della RunRivieraRun Half Marathon. La classicissima delle mezze maratone liguri si riapproprierà del suo posto nel calendario domenica 24 ottobre e in queste ore si stanno susseguendo le iscrizioni per la gara, disegnata su un percorso unico che nel tempo l’ha fatta diventare uno degli appuntamenti più ambiti del calendario nazionale. Il tracciato, che prende il via da Finale Ligure va a toccare tutti i caratteristici borghi della città rivierasca (Varigotti, Finalmarina, Finalpia, Finalborgo) per poi affrontare il lungomare passando per Borgio Verezzi e Pietra Ligure e concludersi a Loano, sviluppandosi nel suo centro storico per arrivare al porto di Marina di Loano. E’ un tracciato quasi interamente pianeggiante, con sole due minime asperità a Finale Ligure e Borgio Verezzi, che potrà essere affrontato singolarmente o a coppie ne La Regina Half Marathon Relay, con passaggio del testimone in Piazza Porta Testa a Finalborgo dopo 8 km.

Sin dalla prima delle sue 9 edizioni precedenti, la RunRivieraRun ha sempre avuto campioni di valore al via con l’albo d’oro maschile finora popolato solo da corridori africani, sempre diversi, con il kenyano Ezekiel Kiprotich Meli in possesso del record della corsa di 1h02’52” stabilito nel 2016. Fra le donne vanno registrate le prime due edizioni appannaggio delle azzurre Ornella Ferrara e Elena Romagnolo, ma il primato è della kenyana Ruth Chebitok che sempre nel 2016 corse in 1h13’55”. Campioni uscenti sono i suoi connazionali Lengen Lolkurraru (1h06’49”) e Esther Wangui Waweru (1h19’52”).

Lo start è già fissato per le ore 9:30 a Varigotti, in località Malpasso: per accedere al via sarà necessario esibire il Green Pass, come stabilito dall’ultimo protocollo organizzativo stabilito dalla Fidal. Le iscrizioni online si chiuderanno alle ore 24:00 di giovedì 21 ottobre, al costo di 25 euro provvedendo entro lunedì 18 oppure 30 euro fino alla scadenza. Chi vorrà provvedere sul posto potrà farlo sabato 23 presso il Village Expo a Marina di Loano, dalle 10:00 alle 19:00. Gli organizzatori hanno previsto una particolare agevolazione per le società: un’iscrizione gratis ogni 6. Tra i tanti servizi messi a disposizione non mancherà quello delle navette, con collegheranno direttamente le località di partenza e arrivo. La riviera ligure attende il ritorno dei podisti, assenti per ormai troppo tempo.