Calcio, Allievi Under 18. Varati i gironi e i calendari

CAMPIONATO REGIONALE “ALLIEVI UNDER 18”

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Si rende noto che in data 15 ottobre 2021, la Società S.C.D. Ligorna 1922 ha comunicato la rinuncia alla partecipazione all’attività Under 18 del C.R.Liguria.

Sulla base di quanto determinato con Comunicato Ufficiale n. 12/13 del 10.09.2021 la suddetta Società soggiace ad un’ammenda pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00).

L’organico definitivo della manifestazione risulta, pertanto, essere il seguente:

1. ANGELO BAIARDO

2. ATHLETIC CLUB ALBARO

3. CELLE RIVIERA CALCIO

4. CENTRO POL. S. EUSEBIO

5. F.S. SESTRESE CALCIO 1919

6. FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

7. FOOTBALL GENOVA CALCIO

8. LAVAGNESE 1919

9. LITTLE CLUB JAMES

10. MOLASSANA BOERO A.S.D.

11. PIEVE LIGURE

12. PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD

13. PRO PONTEDECIMO CALCIO

14. SAMMARGHERITESE 1903

15. SERRA RICCO 1971

16. SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL

Le sedici squadre partecipanti sono state suddivise in due gironi come di seguito indicato da disputarsi con gare di andata e ritorno:

GIRONE A

CELLE RIVIERA CALCIO

CENTRO POL S. EUSEBIO

SESTRESE CALCIO 1919

FOOTBALL GENOVA CALCIO

MOLASSANA BOERO

PRIAMAR 1942 LIGURIA

PRO PONTEDECIO CALCIO

SERRA RICCO'

GIRONE B

ANGELO BAIARDO

ATHLETIC CLUB ALBARO

FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

LAVAGNESE 1919

PIEVE LIGURE

LITTLE CLUB JAMES

SAMMARGHERITESE 1903

SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL

PER SCARICARE IL CALENDARIO DEL GIRONE A E DEL GIRONE B CLICCA QUI

Al termine delle 14 giornate di gara, le squadre classificatesi dal primo al sesto posto di ciascuna graduatoria accederanno ai play off per l’attribuzione del titolo regionale.

In caso di parità di punteggio tra due o più squadre, per l’attribuzione delle posizioni in classifica si procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate

tenendo conto nell'ordine:

dei punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate;

della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;

della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;

del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;

del sorteggio.

FASE DI PLAY OFF

Le dodici squadre qualificate verranno suddivise in 04 gironi triangolari da disputarsi con gare di andata e ritorno come di seguito indicato:

Girone 1

1° Girone A

4° Girone B

5° Girone A

Girone 2

2° Girone A

3° Girone B

6° Girone A

Girone 3

1° Girone B

4° Girone A

5° Girone B

Girone 4

2° Girone B

3° Girone A

6° Girone B

Al termine delle 06 giornate di gara, le squadre classificatesi al primo posto di ciascun girone accederanno alle semifinali per l’attribuzione del titolo regionale.

In caso di parità di punteggio tra due squadre al primo posto in classifica verrà disputato uno spareggio in gara unica e campo neutro tra le Società interessate per determinare l’ammissione alle semifinali.

In caso di parità di punteggio tra tre squadre al primo posto in classifica, si procederà preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:

dei punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate;

della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;

della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;

del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;

del sorteggio.

Le due Società meglio classificate nella suddetta graduatoria disputeranno uno spareggio in gara unica e campo neutro per determinare l’ammissione alle semifinali.

Semifinali:

Vincente girone “01” - Vincente girone “04” gara 01

Vincente girone “02” - Vincente girone “03” gara 02

Gare di andata e ritorno; il ritorno è disputato in casa della squadra che ha ottenuto il miglior

piazzamento nella stagione regolare.

Sarà dichiarata vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di punti conseguiti la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare.

Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti verranno disputati due tempi

supplementari di 15’ ciascuno e, persistendo parità, verranno eseguiti i calci di rigore secondo la normativa vigente.

Finale:

Vincente gara 01 - Vincente gara 02

Gara unica in campo neutro

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno; in caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i “calci di rigore” secondo la normativa vigente.

Per la partecipazione al Campionato Regionale “Allievi Under 18”, si ricorda che, come indicato sul Comunicato Ufficiale n. 01 del Settore Giovanile e Scolastico, varranno i seguenti limiti di età:

Possono prendere parte all’attività Under 18 i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 16° anno di età e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 17° (ovvero nati nel 2004). Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria “Allievi – Under 18” coloro che nel medesimo periodo abbiano compiuto il 15° anno di età (ovvero nati nel 2005), limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori.

Si precisa, inoltre, che a seguito di formale richiesta di deroga da parte della Società interessata, il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ha comunicato quanto di seguito si trascrive: “ASD PRO PONTEDECIMO CALCIO per inserire un numero maggiore di 5 giovani calciatori nati nel 2005 nella squadra della categoria Allievi “Under 18”, si concede deroga garantendo la partecipazione alla gara ad almeno 5 giovani calciatori nati nel 2004”.