Calcio, Coppa Liguria. Tripudio Savona. La tripletta di Rossetti e la rete di Spaltro al 94' proiettano i biancoblu al secondo turno

VADESE - PRO SAVONA 1-4 (33', 63' E 85' Rossetti, 94' Spaltro - 48' Tona)

52' FINISCE QUA! IL SAVONA VINCE 4-1 E SI QUALIFICA PER IL SECONDO TURNO DI COPPA LIGURIA

49' SPALTROOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! IL SAVONA AGGUANTA LA QUALIFICAZIONE NEL FINALE! ESPLODONO GLI ULTRAS BIANCOBLU! 4-1 AL PICASSO!

45' inizia il recupero, dovrebbero essere cinque i minuti assegnati dal signor Dinapoli

44' Rosstti a un passo dal poker e dal gol qualificazione, il tocco in area piccola termina tra le braccia di Provato

40' TRIPLETTA PER ROSSETTI! ASSOLO DI QUALITA' DI MACAGNO SULLA SINISTRA, PALLA RASOTERRA PER IL NUMERO NOVE CHE NON FALLISCE. CON UN ULTERIORE GOL IL SAVONA PASSEREBBE IL TURNO

38' doppio giallo a Marchi, Vadese in 10. Inizia l'assedio biancoblu

35' 10 minuti alla fine, con questo risultato passerebbe il Quiliano&Valleggia

30' ancora un'iniziativa palla al piede di Spaltro, destro sul secondo palo che esalta Provato nella ribattuta

24' ammonito anche Marchi

22' Balleri si gioca il tutto per tutto, dentro anche Insolito per Caroniti

21' la partita ora è bellissima. Salis cerca l'incrocio dai venti metri, non trovandolo

20' Savona vicino al tris, il neo entrato Macagno (al posto di Di Roccia) chiama Provato al grande intervento

18' IL SAVONA RIMETTE LA TESTA DAVANTI ANCORA CON ROSSETTI! TESTATA IMPERIOSA CHE SUPERA PROVATO, I BIANCOBLU TORNANO A DUE GOL DALLA QUALIFICAZIONE

15' Balleri richiama Francesco Esposito, dentro Serhiienko

13' angolo di Spaltro, colpisce Fonjock di testa arretrando, la parabola sul secondo palo si spegne sul fondo

10' occasionissima per Francesco Esposito, tiro ribattuto in angolo, sulla battuta l'assist di testa di Stefanzl non trova nessun compagno pronto a ribadire in rete

8' Andrea Vittori tenta l'eurogo dal vertice dell'area, sfera troppo bassa per trovare impreparato Provato

6' La Vadese riagguanta in questo momento la qualificazione al secondo turno

3' IL PAREGGIO DELLA VADESE! RUBEN TONA! gran palla in verticale sfruttata al meglio dal numero 9, bravo a superare Bresciani in uscita.

2' nell Vadese sono entrati Suetta e Piu, fuori Appice e Signori

1' si ricomincia

Secondo tempo

45' termina il primo tempo al "Picasso" il Savona conduce 1-0. Agli Striscioni servono almeno altri due gol, senza subirne, per passare il turno

39' ammonito anche Rossetti, un giallo anche per Salis nella Vadese. La partita sta salendo di tono anche a livello mentale

33' SAVONA IN VANTAGGIO! SPALTRO PENNELLA PER ROSSETTI, TOCCO SOTTOMISURA DELLA PUNTA E I BIANCOBLU PASSANO A CONDURRE!

29' la Vadese si distende sulla destra sull'asse Signori - Brando, il cross nell'area piccola è però preda della retroguardia ospite

26' prima opportunità per Spaltro di puntare la porta palla al piede, il numero dieci chiude il destro dove però lo aspetta Provato

25' il tiro di Fonjock, deviato, innesca involontariamente Rossetti, la battuta termina però diversi metri alla sinistra di Provato

21' è trascorsa la prima metà del primo tempo. Molto ordinata la squadra di Saltarelli

19' ammonito Andrea Vittori per proteste

13' Caroniti e Francesco Esposito come sempre molto alti in fase di impostazione, praticamente sulla medesima linea di Spaltro, il trequartista alle spalle di Rossetti

9' con Kuci in panchina è Stefanzl al centro della difesa a tre del Savona, in compagnia di Fancellu a destra e Matteo Esposito a sinistra

6' calcio di punizione dal limite per la Vadese, la battuta di Salis viene però smorzata dalla barriera, facilitando la presa di Bresciani

4' si parte s ritmi elevati con grande affollamento in mediana, il Savona prova a imbastire, la Vadese attende e agisce in ripartenza

1' si parte!

Primo tempo

VADESE: Provato, Venneri, Appice, Marchi, Dianna, Pulina, Crocilla, Signori, Tona, Salis, Brando.

A disposizione: Cavalleri, Enrile, Brondo, Suetta, Scimeni, Mandaliti, Giannone, Tatti Piu.

Allenatore: Saltarelli

PRO SAVONA: Bresciani, Caroniti, Esposito M., Fonjock, Stefanzl, Fancellu, Esposito F., Vittori A. Rossetti, Spaltro, Di Roccia.

A disposizione: Rinaldi, Kuci, Gavarone, Gamba, Serhiienko, Insolito, Macagno, Vittori Y.

Allenatore: Balleri

Arbitro: Dinapoli di Savona