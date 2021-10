Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria: ultimo atto per i gironi D ed E. Alle 20 tocca a Vadese - Pro Savona e Città di Cogoleto - Speranza

Saranno come sempre le dinamiche imposte dalle classifiche avulse a determinare quanto potrebbe avvenire nell'ultima giornata della fase a gironi di Coppa Liguria.

Questa sera il sipario si calerà sui gironi D ed E, con due incontri in programma alle ore 20:00: Vadese - Pro Savona e Città di Cogoleto - Speranza.

Paradossalmente tutte e due le squadre in campo nel gruppo D potrebbero essere eliminate al triplice fischio finale. Vediamo perchè. Alla Vadese basterà un pareggio per blindare il primato, il Savona invece deve vincere con almeno tre gol di scarto per agganciare gli azzurrogranata e il Quiliano&Valleggia a quota sei, pareggiando la differenza reti della squadra di Ferraro, ma con un gol in più, determinante, nella quota delle marcature realizzate.

Nel caso il Savona vincesse con uno o due gol di scarto, a quel punto a passare il turno sarà proprio il Quiliano&Valleggia.

Più chiara la situazione nel girone E. Allo Speranza sarà sufficiente un pareggio per accedere al secondo turno, oppure una sconfitta con un gol di scarto. In caso contrario il Città di Cogoleto prevarrebbe grazie alla differenza reti, tenendo conto del 2-0 a favore dei rossoverdi nel primo scontro diretto.

Livescore dalle 20:00 su Svsport.it