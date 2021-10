Calcio, Serie D. Il Vado continua la serie positiva pareggiando a Lavagna. A segno ancora Aperi

LAVAGNESE - VADO 1-1 (29' Righetti, 62' Aperi)

49' finisce qua! Un punto a testa per Vado e Lavagnese

46' crampi anche per De Bode, i tanti impegni ravvicinati si stanno facendo sentire

45' saranno quattro i minuti di recupero

44' Favara con i crampi, al suo posto Nicoletti

40' risponde Solari con Papi in regia al posto di Costantini

39' Fasano si gioca il triplo cambio con Canovi, Croci e Amendola, escono Righetti, D'Arcangelo e Avellino

33' problemi anche per Tissone, entra Bacigalupo

31' cambio per Fasano, entra Bertoletti al posto di Sommovigo

27' infortunio muscolare per Lo Bosco, entra Carrer

26' nuova linfa in mediana per il Vado. Cossu in campo al posto di Cattaneo

25' batte l'ex Savona lombardi, ma trova il muro della barriera rossoblu

24' brutto errore di Favara che costringe De Bode a rimediare il cartellino giallo, punizione dal limite, Dotto e Lombardi sulla palla.

23' proteste di Lo Bosco dopo la ribattuta al proprio tiro. L'attaccante chiama il tocco di mano, il direttore di gara lascia correre

21' il Vado dopo il pareggio paradossalmente sbanda, rovesciata di Lombardi bella stilisticamente ma imprecisa

20' gol annullato alla Lavagnese, il secondo assistente Baruzzo alza la bandierina dopo il colpo di testa a rete di Avellino. Vado comunque disattento nell'occasione

18' subito la risposta della Lavagnese dal limite, blocca Colantonio

17' IL PAREGGIO DEL VADO! APERI COLPISCE SOTTOMISURA SUGLI SVILUPPI DI UNA BATTUTA DA CORNER! E' 1-1 AL RIBOLI!

15' confermato il 4-3-3 del Vado, Favara scala terzino destro

13' Solari torna al tridente, Di Salvatore rileva Gandolfo

9' il primo tiro della ripresa è di Lombardi, destro a giro potente, ma non indirizzato verso lo specchio di Colantonio.

8' poco da raccontare in questi promi minuti, si gioca prevalentemente in mediana. Il Vado fa fatica a legare il gioco sulla trequarti avversaria.

1' si riprende. Nessun cambio al via della ripresa

Secondo tempo

45' il primo tempo si chiude con la girata di destro di Lo Bosco, servito da Aperi, fuori di pochi centimetri alla sinistra di Calzetta. Vado non fortunato in questa prima frazione. Squadre negli spogliatoi

37' Giuffrida dal limite, Calzetta respinge con i pungi

30' Il Vado sbanda, Dotto dal limite costringe Colantonio alla parata in bello stile sopra la traversa

29' LAVAGNESE IN VANTAGGIO! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Righetti calcia dal limite trovando il palo lungo alla destra di Colantonio. Bianconeri davanti a sorpresa!

25' PALO DI APERI CON IL DESTRO! Il Vado meriterebbe il vantaggio

25' Calzetta salva i suoi sulla girata di Lo Bosco!

24' ancora il Vado cuce gioco. Magonara, molto propositivo, apre per Costantini. il cross non arriva ad Aperi per un soffio.

22' grande occasione per il Vado! Magonara entra dalla fascia mancina provando a servire Lo Bosco, la difesa della Lavagnese fa fatica a spazzare, ma il numero nove non trova il tempo giusto per la battuta a rete

16' manovra sulla corsia destra dei rossobl, Aperi va alla battuta al volo ma viene contrato dalla difesa di casa

12' batte Costantini, ma viene rilevato un fallo ai danni del portiere Calzetta

11' calcio d'angolo per il Vado, prova a farsi vedere davanti la squadra di Solari

4' c'è subito buon ritmo al Riboli. Magonara e Gandolfo si alzano parecchio non appena il Vado recupera palla

3' Solari opta per il 3-5-2. Favara nel pacchetto centrale con De Bode e Pantano, Gandolfo e Magonare giocano sulle corsie laterali. Aperi fa coppia davanti con Lo Bosco

1' si parte!

Primo tempo

LAVAGNESE: Calzetta, Sommovigo, Casagrande, Avellino, Romagnoli, Tissone, Rovido. Righetti, D'Arcangelo, Dotto, Lombardi.

A disposizione: Ravetto, Bertoletti, Scorza, Bacigalupo, Amendola, Canovi, Oliveri, Scarlino, Croci

Allenatore: Fasano

VADO: Colantonio, Gandolfo, Magonara, Cattaneo, De Bode, Pantano, Favara, Giuffrida, Lo Bosco, Costantini, Aperi.

A disposizione: Cirillo, Nicoletti, Zanchetta, Cossu, Papi, Casazza, Carrer, Di Salvatore G., Di Salvatore L.

Allenatore: Solari

Arbitro: Albano di Venezia

Assistenti: Pampaloni e Baruzzo di La Spezia