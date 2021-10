Calcio, Vado. Il campo chiama subito i rossoblu, alle 15:00 il turno infrasettimanale con la Lavagnese

L'eccitazione per lo spettacolare 4-4 tra il Vado e il Pont Donnaz non si è ancora spenta, ma per i rossoblu è già arrivato il momento di tornare in campo.

Alle 15:00 Lo Bosco e compagni saranno infatti protagonisti del turno infrasettimanale in casa di una Lavagnese reduce dalla sconfitta nel derby.

Il girone A ha però insegnato ogni squadra a non sottovalutare qualsiasi avversario, fattore di cui Matteo Solari è pienamente consapevole:

"Sarà una gara ricca di difficoltà, anche perchè affrontiamo una squadra che ha dei giocatori importanti all'interno del proprio organico.

Da parte nostra abbiamo qualche acciacchino da gestire, ma credo che con un ritmo di partite così serrato tutte le formazioni del girone debbano affrontare problematiche di questo tipo.

Le problematiche difensive riscontrate con il Pont Donnaz? Abbiamo lavorato basandoci su una doppia seduta video, analizzando sul campo sia lunedì che ieri quanto sbagliato. Valutare i dettagli è basilare, ma l'errore fa parte del gioco come vediamo anche nei principali campionati europei.

Quando si è propositivi è normale concedere qualcosa, l'importante è tamponare prima che la ferita possa aprirsi".

Ancora indisponibili Brondi e Anselmo, più lo squalificato Capra.

Fischio d'inizio al Riboli alle 15:00, livescore e webcronaca su Svsport.it.