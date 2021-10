Calciomercato, Imperia. Tesserato l'attaccante Foti e Simone Caruso, ex portiere dell'Albissola

La Ssd Imperia annuncia di aver acquisito le prestazioni sportive di Mattia Foti e, al contempo, di aver tesserato Simone Caruso. Entrambi sono a disposizione, da subito, di mister Nicola Ascoli.

Foti, classe 2003, arriva dalla Sanremese. È un trequartista mancino, rapido e dotato di grande tecnica più volte chiamato in rappresentativa nazionale. Prima della Serie D, è calcisticamente esploso all'Ospedaletti con cui ha giocato in Eccellenza.

Caruso è un portiere classe '99, che, nonostante la giovane età, ha già maturato esperienze importanti in Serie D collezionando oltre 80 presenze con le maglie di Albissola con cui ha vinto lo storico campionato 2017/2018, Lavagnese e Sanremese, per poi trasferirsi in C all'Albinoleffe sua ultima squadra.

A entrambi vanno gli auguri della società neroazzurra.