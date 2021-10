Imperia, la grande pallanuoto torna alla 'Cascione': martedì 2 novembre Italia-Croazia

Torna la grande pallanuoto ad Imperia. Martedì 2 novembre sarà festa dello sport alla piscina ‘Cascione’, che ospiterà Italia-Croazia, amichevole di pallanuoto maschile, con fischio d’inizio alle ore 19:30. La partita verrà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport e sarà un'interessante vetrina per Imperia e per le rinnovata piscina ‘Cascione’, che ha visto da poco concludersi un esteso intervento di riqualificazione.

Il Settebello, campione del mondo in carica, torna nella nostra Città a tre anni di distanza dalla sfida di Europa Cup contro la Francia. Di fronte una Croazia che, dal 2007, è sempre andata a podio ai Mondiali.

“Con grande orgoglio torniamo ad ospitare il Settebello a Imperia, una città che ha dimostrato in questi anni di credere davvero nell'importanza della pratica sportiva, non solo a parole, ma con lo stanziamento di risorse ingenti per il miglioramento degli impianti. Ringrazio la Rari Nantes per il supporto nell'organizzazione di questo importante appuntamento, che rappresenta per Imperia anche una vetrina di livello nazionale”, commenta l'assessore allo Sport, Simone Vassallo.