Pallanuoto. La RN Savona pareggia a Belgrado e passa in Len Cup, i quarti di finale prenderanno il via il 27 ottobre

La Carige Rari Nantes Savona ha pareggiato poco fa con la Stella Rossa di Belgrado, nella piscina di Belgrado, l’incontro valevole per la Gara 2 dei Qualification Round III della Champions League.

11 a 11 è stato il risultato finale della partita giocata con grande forza e determinazione da parte dei ragazzi di Alberto Angelini che hanno messo in difficoltà la Stella Rossa fino all'ultimo secondo, come si evince anche dai parziali 4-2 , 2-3 , 1-3 , 4-3.

In virtù del risultato dell'andata, che ha visto la squadra serba prevalere sul Savona per 9 a 8, i padroni di casa della Stella Rossa possono proseguire il cammino in Champions League.

Per la Carige Rari Nantes Savona ora ci saranno i quarti di finale della Len Euro Cup con l'andata fissata per mercoledì 27 ottobre ed il ritorno per mercoledì 10 novembre.

utti i tabellini delle partite sono consultabili sul sito della Len al seguente link:

http://len.microplustiming.com/lenchampionsleague/index.php?cal=1