Calcio. Prima chiamata in Serie C per l'arbitro Mattia Mirri. Sarà quarto ufficiale in Juventus Under 23 - Pro Sesto

E' arrivato ancora un ulteriore step per Mattia Mirri, fischietto carcarese appartenente alla sezione di Savona.

L'arbitro valbormidese farà infatti il proprio battesimo nel calcio professionistico domenica pomeriggio, nel match di Serie C tra la Juventus Under 23 e la Pro Sesto, in calendario allo stadio Moccagatta di Alessandria.

L'auspicio è che possa essere un primo antipasto, per arrivare, gradino dopo gradino, a entrare in pianta stabile all'interno della Can C.