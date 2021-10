Entusiasmo sì, ma non troppo.

David Balleri è pienamente consapevole dell'importanza del passaggio del turno in Coppa Liguria, soprattutto per le modalità con cui è arrivata. Il 4-1 necessario per blindare il primo posto contro la Vadese è arrivato al 94', scatenando l'entusiasmo di squadra, società e tifosi dopo il fischio finale.

D'altra parte però l'allenatore livornese è conscio delle insidie che può nascondere il replay di campionato in programma domenica pomeriggio al Ruffinengo.