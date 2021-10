La nota nerazzurra:

La Ssd Imperia comunica la cessione dell'attaccante Aleksander Grazhdani al Sasso Marconi, squadra militante nel girone D di Serie D.

Ad Aleksander va un sincero in bocca al lupo per la sua nuova avventura e un ringraziamento per quanto fatto, anche se in un breve periodo, in neroazzurro.