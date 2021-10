Rugby: il programma del week end. In Serie C il Savona sarà ospite delle Province dell'Ovest

Due ragazzi liguri, Nicola Bozzo (Sedbergh School) e Matteo Palumbo (Amatori Genova), sono stati convocati a Treviso al raduno del 27 ottobre della Nazionale Italiana Under 18. Dopo gli allenamenti programmati gli “Azzurrini” guidati dal Responsabile Tecnico Roberto Santamaria sfideranno sabato 30 ottobre i pari età dell’Irlanda e l’Argentina il 13 novembre. Intanto in questo penultimo fine settimana di ottobre proseguono le consuete attività con il CUS Genova di Serie A impegnato lontano dalla Lanterna, ed il Recco a riposo per turno programmato. Esordio ufficiale, invece, in Serie C per le Province dell’Ovest che affronteranno a Cogoleto il Savona.

SERIE A GIRONE 1 (II GIORNATA) domenica ore 15,30

Biella – CUS Genova (Stadio del Rugby)

Amatori Alghero – ASR Milano

VII Rugby Torino – Parabiago

PROMOTICA Centurioni – ITINERA CUS Torino

Tossini Recco riposa

CLASSIFICA GENERALE: Centurioni, Milano, CUS Torino punti 5, CUS Genova, Recco, VII Torino, Biella, Parabiago (*) ed Alghero (*) punti 0.

(*) = partite da recuperare

SERIE C LIGURIA/QUALIFICAZIONE (II GG) domenica ore 15,30

Province dell’Ovest – Savona (c. Marco Calcagno/Cogoleto arb. Grondona)

R.C- Spezia - Union Riviera (rinviata al 14/11/2021)

Amatori Genova riposa.

CLASSIFICA GENERALE: Savona ed Union Riviera punti 4, Amatori Genova 1, Spezia e Province dell’Ovest punti 0.





UNDER 19 LIGURIA/QUALIFICAZIONE (II GG.) domenica ore 11,00

Amatori Genova – Pro Recco (c.Marco Calcagno/Cogoleto arb. Balducci)

CUS Genova riposa.





UNDER 17 GIR.LIGURE/QUALIFICAZIONE (III GG) domenica ore 13,30

Province dell’Ovest – Pro Recco (c. Marco Calcagno/Cogoleto arb. Kamili)

R.C. Spezia – Union Riviera (rinviata al 5/12/2021)

CUS Genova – Amatori Genova ( rinviata al 2/11/2021 ore 18,30)

Savona riposa

CLASSIFICA: Amatori Genova punti 9, Province dell’Ovest 6, Savona (*) 5, CUS Genova (*) 2, Pro Recco (*), Union Riviera (*), Spezia punti 0. (*) = Partite da recuperare.

UNDER 15 (III Giornata) sabato ore 15,30

Amatori Genova – Province dell’Ovest (c.MarcoCalcagno/Cogoleto arb. Borgo)

Savona – Pro Recco (c.Fontanassa/SV arb. Banchero)

Union Riviera – CUS Genova (c.PinoValle/Imperia arb. Olivieri)