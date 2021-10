Calcio. Anche l'Associazione Allenatori scende in campo a fianco di mister Cattardico: "Non bisogna ledere i diritti fondamentali o la dignità di una persona"

Anche l'AIAC Liguria, unitamente alla sezione di Savona, tramine una nota stampa, ha voluto esprimere solidarietà a Cristian Cattardico dopo la querelle esplosa nel corso della settimana.

L'Associazione Allenatori, a tal riguardo, ha pubblicato una nota stampa:

"Con riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal Vicepresidente dell’A.S.D. Pro Savona Calcio, signor Simone Marinelli in data 21/10/2021, nel corso di una videointervista pubblicata dalla testata giornalistica online www.svsport.it, riguardanti il signor Cristian Cattardico, l’Associazione Italiana Allenatori Calcio, Gruppo Regionale Liguria e Gruppo Provinciale di Savona, evidenzia come l’esonero sia al contempo un evento di per sé tipico della carriera di un allenatore, professionista o dilettante, e l’espressione del diritto, da parte della Società, di sospendere il rapporto collegato alla guida tecnica della squadra, sia esso regolato da contratto di lavoro, sia esso nascente da puro volontariato.

L’esercizio di tale legittima facoltà da parte della Società non deve mai, però, sfociare nella lesione dei diritti fondamentali posti a tutela della persona e della sua dignità. Il venir meno del rispetto, che dovrebbe uniformare il comportamento degli sportivi, attraverso esternazioni, francamente fuori luogo, tese a svilire l’opera e il lavoro di chi, ben poco tempo addietro, si era visto affidare l’incarico di guidare un sodalizio proprio per bravura, esperienza, fama e curriculum, non è tollerabile. Ogni allenatore, indipendentemente dalla categoria, dai successi, dai trofei in bacheca, va rispettato per il ruolo che ricopre e per i valori che contribuisce a rappresentare.

Stante quanto sopra, l’A.I.A.C. esprime la propria solidarietà al Mister Cristian Cattardico".