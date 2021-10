Calcio. Cattardico replica a Marinelli e alla Pro Savona: "Convocato per fare il guardalinee. Grazie alle persone che mi hanno dimostrato solidarietà"

E' arrivata attraverso una lettera alla nostra redazione la presa di posizione di mister Cristian Cattardico dopo le dichiarazioni di Simone Marinelli, vicepresidente della Pro Savona, pronto a confermare mercoledì sera le indiscrezioni relative alla convocazione recapitata, tramite raccomandata, all'ex tecnico della Prima Squadra biancoblu.

Convocazione che Cattardico conferma esserci stata.

"Buongiorno direttore,

a seguito delle vicende di questi giorni riguardanti la mia persona non posso non esprimere tutto il mio rammarico per quanto accaduto.

Aver ricevuto la convocazione da parte della società Pro Savona a presentarmi in qualità di guardalinee nelle partite di coppa Liguria Vadese - Pro Savona di mercoledì 20 ottobre e in quella di campionato Pro Savona - Vadese di domenica 24 ottobre mi ha profondamente amareggiato.

Sono cresciuto nel settore giovanile della squadra della mia città esordendo a 17 anni in Prima Squadra e questo mi fa ancora più male.

In 40 anni di calcio vissuto prima da calciatore e poi da allenatore di diversi settori giovanili e poi di prime squadre non avevo mai assistito a nulla del genere.

Chi mi conosce sa che persona sono e conosce la passione e la professionalità che ho sempre messo in tutto quello che ho fatto.

Colgo l’occasione per ringraziare tutto il mondo calcistico dilettantistico oltre ad amici e conoscenti, per i numerosi messaggi di stima e solidarietà ricevuti in questi giorni, ringrazio inoltre l’avvocato Simone Mariani per la sua preziosa assistenza e la sensibilità dimostratami.

Grazie alla redazione per lo spazio che mi ha dedicato.

Cristian Cattardico".