Calcio, Prima Categoria. Aurora chiamata alla conferma, Laudando: "Dobbiamo fare il nostro calcio. Titolo? Daremo battaglia a tutti"

"Mi aspetto una gara tosta, da non sottovalutare minimamente anchs perché hanno dimostrato di essere un'ottima squadra capace di mettere in difficoltà una formazione quotata come quella della Carcarese. Ma anche noi sappiamo il fatto nostro, poi è la prima in casa quindi ci teniamo particolarmente a far bene. Per spuntarla dobbiamo imporre il nostro gioco e mettere in campo le idee che ci chiede il mister, far la nostra partita come sappiamo."