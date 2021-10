Calcio, Seconda Categoria B: la Spotornese soffre ma festeggia nel finale, Chessa e Vanara piegano il Cisano

SPOTORNESE - CISANO 2-0 (85' Chessa, 87' Vanara)

49' FINISCE QUA! LA SPOTORNESE BATTE 2-0 IL CISANO!

45' risentimento muscolare per Vanara, in campo va Novello

42' UNO-DUE MICIDIALE DELLA SPOTORNESE! RADDOPPIA VANARA IN CONTROPIEDE!

40' SPOTORNESE IN VANTAGGIO! COLPO DI TESTA DI CHESSA IMPARABILE PER GRILLO! LA SQUADRA DI CALCAGNO E' DAVANTI A 5 DALLA FINE!

33' botta di Ghirardo di sinistro, mura la difesa della Spotornese

29' doppio cambio per il Cisano, fuori Vescovi e Mantero per L. Muscio e Ghirardo

28' Peluffo si gioca la carta Puppo, non al meglio, al posto di Canale

17' Vanara rileva Pellizzari nella Spotornese. Punta per punta

14' la fiammata di Russo per la Spotornese! Tiro da fuori deviato in corner, probabilmente decisivo l'intervento di Grillo

12' il Cisano sembra avere più benzina rispetto alla Spotornese. Calcagno chiama compattezza dai suoi, seppur la condizione fisica non sembri delle più brillanti

8' disimpegno errato dallo Spotornese, Muniz si invola verso la porta reggendo anche i contrasti avversari, alla fine il numero 7 va allo scarico per Magliano che di destro non trova la porta

6' Bovero non ce la fa, al suo posto Chessa

5' problemi muscolari anche per Bovero, il terzino sta provando a capire se chiedere o meno il cambio

4' prosegue la sfida tra Magliano e Filippi, il portiere dice ancora di no distendendosi sul primo palo

1' si riparte, non ci sono cambi

Secondo tempo

48' termina il primo tempo, squadre negli spogliatoi

45' inizia il recupero, nel taccuino ancora un tentativo da lngano di Magliano

41' problemi anche per De Luca, al suo posto Rizzi

40' problemi fisici per Ottonello, Calcagno chiama il cambio con Galluzzo

36' Filippi è sveglio sul tiro dal limite di Barchi, l'estremo difensore della Spotornese non si fa sorprendere dalla deviazione

34' punizione centrale di Ferro, Russo non vinee marcate e di testa prova l'assist per i compagni. Fallo in attacco rilevato dall'arbitro Cambiaso

32' la partita ora si è aperta. A recriminare è il Cisano con la sfera che balla nell'area piccola della Spotornese, nessuno però ha lo spunto per spingere la palla nella porta di Filippi

29' buona opportunità per De Luca che si ritrova quasi a sorpresa sulla testa la palla calciata dalla bandierina da Sportelli, palla alta

28' dalla bandierina la Spotornese prende un'infilata colossale, il Cisano pecca nella rifinitura.

27' Spotornese a un passo dal vantaggio. Pellizzari sottoporta non trova il guizzo per la battuta a rete

26' Magliano taglia da sinistra e calcia di destro, palla deviata in angolo. Dalla bandierina non vi è però esito per il Cisano grazie alla bella uscita di Filippi

25' ancora dalla distanza il Cisano, questa volta con Barchi, l'esito è similare rispetto alla conclusione di Magliano

18' Magliano stringe il campo dalla sua fascia di competenza, destro dal limite dell'area che termina abbondantemente alto

16' buona l'uscita dello Spotornese sulla corsia di destra, il lancio a innescare Pellizzari è però troppo lungo

15' la prima parata di Grillo arria sul cross di Russo, il portiere del Cisano blocca senza affanni.

10' approccio diverso per le due formazioni, i padroni di casa giocano su linee più verticali, gli ospiti cercano il giro palla con maggior frequenza

7' primo giallo del match, ammonito Mantero

6' Spotornese in campo con il 4-4-2, risponde il Cisano con il 4-3-3. Il neo acquisto Barchi in posizione di mezz'ala

4' quatro minuti trascorsi a buoni ritmi al Ruffinengo, serata tipicamente di tardo autunno nell'impianto savonese, soffia forte il vento

1' si parte!

SPOTORNESE: Filippi, Crovella, Bovero, Ferro, Ottonello, Semry, Lione, Canale, Pellizzari, Russo, Carminati.

A disposizione: Genta, Galluzzo, Veglienzone, Chessa, Monda, Vanara, Novello, Puppo, Calcagno

Allenatore: Peluffo - Calcagno

CISANO: Grillo, Vescovi, Mantero, Muscio S., Garofalo, Munì, Muniz, Sportelli, De Luca, Barchi, Magliano

A disposizione: Dallapria, Simondo, Rizzi, Marone, Muscio L., Ghirardo

Allenatore: Pellegrino - Sportelli

Arbitro: Cambiaso di Imperia