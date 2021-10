Calcio, Eccellenza. Il Pietra può esultare: Taggia schiantato 6-3

PIETRA LIG. - TAGGIA 6-3 (11' Tona, 46' Rovere, 63' Metalla, 76' rig., 79' Alfano, 90'+3' rig. Insolito - 15' aut. Balla, 29' Miceli, 65' Scappatura)

48' SESTA RETE PIETRA! Secondo calcio di rigore per la squadra di casa, dal dischetto stavolta tocca a Insolito battere l'estremo avversario.

45' Porta tutti in area avversaria il Taggia sul calcio d'angolo, Ravoncoli però non riesce a colpire nella maniera giusta.

44' Ultima sostituzione per i biancazzurri: Rovere lascia spazio a Praino.

39' Un'altra sostituzione per il Pietra con Rignanese che subentra a Metalla. Nel Taggia dentro Sadki per Negro.

38' Sostituzione in avanti per mister Pisano: esce tra gli applausi Alfano, dentro Battuello.

35' Cambia in avanti il tecnico imperiese: Scappatura lascia spazio a Orengo.

34' ALLUNGA IL PIETRA! Doppietta di Alfano che, lanciato da Insolito, a tu per tu con D'Ercole non sbaglia.

31' ANCORA IL PIETRA AVANTI! Ravoncoli colpisce col braccio secondo Laganaro, dal dischetto Alfano non sbaglia.

27' Cambia anche Pisano: fuori Tona, in campo Ballone.

24' Sostituzione per mister Siciliano: si va a sedere Miceli, al suo posto l'ex Imperia Matteo Carletti.

20' 3-3! Sesta rete dell'incontro per il pari ospite. Stavolta è Scappatura a fondarsi sulla respinta della punizione di Miceli da parte di Allegri e pareggiare i conti.

18' CONTROSORPASSO PIETRA! Metalla appostato al limite dell'area raccoglie la palla sugli sviluppi di un calcio d'angolo e trafigge il portiere avversario.

16' Colpo liftato di Salmaso, Allegri ci mette la mano e alza in angolo.

14' Ritmi intensi al "Devincenzi", Pili colpisce con una mano e viene ammonito. Punizione al limite dell'area.

8' Rischia l'autorete la squadra di mister Siciliano per intercettare il cross dalla sinistra del Pietra. Sul corner D'Ercole in uscita col pugno evita ulteriori pericoli.

1' PAREGGIA IL PIETRA! Lancio dalle retrovie per Alfano, finta e cross col destro per sorprendere la marcatura e Rovere sul secondo palo si fa trovare pronto al tap in.

1' Nessun cambio per i due tecnici all'intervallo, si riparte.

SECONDO TEMPO

45'+1' Si va al riposo col Taggia avanti grazie all'autore di Balla e al gol di Miceli che replicano all'iniziale vantaggio di Tona.

45' Forcing biancazzurro, regge al doppio tentativo il Taggia, poi all'ultimo angolo Metalla colpisce al volo e manda alto.

44' Lancio in profondità col contagiri per Pili a pescare il taglio centrale di Alfano, rimedia la retroguardia ospite col Pietra a reclamare il calcio di rigore. Ma per Laganaro è tutto regolare.

37' Trattenuta su di un avversario a centrocampo, giallo anche per Cortese.

36' Pareggia il conto degli ammoniti Gallo con un altro fallo tattico.

34' Corciulo ferma con le cattive la ripartenza avversaria, ammonito. Sugli sviluppi della punizione laterale conseguente palla troppo lunga per tutti gli avanti giallorossi.

33' Metalla si libera bene del diretto marcatore e lascia partire un tiro a giro che colpisce preciso il palo alla sinistra di D'Ercole.

29' RIBALTONE TAGGIA! Non riesce in questo caso a prendere le misure ad Elkamli sull'esterno destro ospite il Pietra, cross al bacio per l'inserimento di Miceli che sigla la più facile delle reti a pochi passi da Allegri.

23' Pressione vincente degli ospiti sul controllo di Insolito, alla conclusione va Miceli dal limite, palla a lato.

17' Filtrante centrale per Gambacorta, tiro sbilenco della punta taggiasca.

15' PARI DEL TAGGIA! Dura appena 4' il vantaggio casalingo con Balla che devia nella propria porta il pallone a chiudere l'azione ospite.

14' Contropiede fulmineo del Pietra, ma Alfano a tu per tu con l'estremo ospite viene fermato dalla bandierina dell'assistentr

11' VANTAGGIO PIETRA! Azione insistita che Tona conclude con un tiro preciso dai venti metri sotto l'incrocio dei pali. D'Ercole immobile non avrebbe potuto comunque nulla sul colpo preciso dell'ex Vado.

9' Gallo lavora un pallone sporco sul fondo e riesce a crossare per Gamba orta che prova la rovesciata. Para Allegri.

4' Partono forte, come di consueto, i padroni di casa. Cross di Rovere per la testa di Alfano che, defilato, scuote l'esterno della rete

1' Squadre schierate con le rispettive classiche divise, si parte.

PRIMO TEMPO

PIETRA (4-2-3-1): Allegri; Balla, Corciulo, Pili, Gambetta; Tona, Genta; Alfano, Rovere, Insolito G.; Metalla.

A disposizione: Pastorino; Praino, Giglio, Caio Lucca, Rignanese, Roda, D'Arcangelo, Ballone, Battuello.

Allenatore: M. Pisano

TAGGIA (3-4-1-2): D'Ercole; Cortese, Fiuzzi, Ravoncoli; Salmaso, Negro, Gallo, Elkamli; Scappatura; Miceli, Gambacorta.

A disposizione: Laura; Rotolo, Sadki, Grandi, Bucarelli, Orengo, Carletti, Boeri, Cadenazzi.

Allenatore: S. Siciliano

Arbitro : Laganaro di Genova

Cercare i primi punti casalinghi confermando che quanto accaduto una settimana fa coi sette schiaffi rifilati all'Alassio FC in quel del "Ferrando" non è stato un semplice exploit o una dimostrazione di forza fine a se stessa

E' questo il compito odierno del Pietra Ligure, anche se l'avversario non è decisamente dei più agevoli al "Devincenzi", ovvero quel Taggia capolista, per il secondo anno consecutivo (dopo la prima parte di torneo nel 2020) tra le più belle sorprese, numeri alla mano, del campionato di Eccellenza ligure, non solo nel girone ponentino.