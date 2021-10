Calcio, Prima Categoria B. Nella mattinata in campo la Letimbro, oggi pomeriggio Savona - Vadese e Q&V - Fegino

A livello numerico il maggior numero di partite del girone B del campionato di Prima Categoria sarà concentrato in mattinata, ma il clou per le squadre savonesi sarà in calendario oggi pomeriggio.

Stamane andrà in campo solo la Letimbro, ospite della Pro Pontedecimo, con Pra - Campese, Città di Cogoleto - San Cipriano e Vecchiaudace - Sampierdarenese (rispettivamente terza e seconda forza del torneo) a completare il ricco programma.

Alle 15:00 spazio alla partitissima del "Ruffinengo" con il Savona e la Vadese pronte al replay rispetto al match di Coppa Liguria disputato mercoledì scorso, e vinto 4-1 dai biancoblu, mentre il Quiliano&Valleggia cercherà il primo acuto e una classifica più rassicurante, ospitando al "Picasso" il Fegino.

