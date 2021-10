Calcio. Prima Categoria: la doppietta di Macagno regala altri tre punti al Savona, Vadese ancora ko (2-0)

SAVONA - VADESE 2-0 (27' Macagno, 31' Macagno)

Finisce qui la sfida! Ha vinto 2-0 il Savona, che resta a punteggio pieno in vetta alla classifica. Vadese ko 2-0, prova generosa ma senza particolari spunti da parte dell'undici di Saltarelli, al secondo ko in pochi giorni contro gli striscioni. Decisiva la doppietta di Macagno nel primo tempo, ripresa piuttosto scialba che non ha regalato particolari emozioni

89' ammonito mister Balleri, si avvicina intanto il 90°

84' entra anche Rossetti nel Savona, fuori Vittori

75' Ninivaggi raccoglie il suggerimento nello stretto di Pulina, sinistro da posizione defilata sparacchiato sul fondo.

71' entriamo nei venti minuti finali, ripresa senza particolari sussulti fin qui: Savona in controllo, Vadese con impegno ma senza grandi idee per poter impensierire Rinaldi

64' Diroccia per Fonjock, altro cambio ordinato da Balleri

60' iniziano a scaldarsi gli animi in campo, entrataccia di Giannone su Caroniti, giallo per il capitano della Vadese

55' Spaltro a tu per tu con Provato non riesce a trovare la zampata vincente, bravo il numero uno azzurrogranata in uscita a frenare l'iniziativa del giocatore del Savona

54' Giannone ci prova dalla lunghissima distanza, tentativo forzato che termina alle stelle.

51' fermato Vittori in posizione di fuorigioco, decisione al limite che scatena la rabbia dei tifosi biancoblu

46' si riparte, nel Savona fuori Macagno, al suo posto Spaltro

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo con il doppio vantaggio del Savona firmato Macagno, Vadese sotto 2-0

41' Rinaldi controlla il colpo di testa da parte di D'Anna sul corner di Giannone, Vadese che cerca di rendersi pericolosa su palla inattiva

38' qualche scintilla tra Signori e F. Esposito, interviene subito il direttore di gara per tranquillizzare gli animi

34' si fa male Marchi, che non riesce ad appoggiare il piede a terra, al suo posto Quaglia

32' ANCORA MACAGNO, RADDOPPIO DEGLI STRISCIONI! Cross di Sheriienko dalla sinistra, sfera raccolta dal numero dieci biancoblu che, con il mancino, trova l'angolino basso alla destra di Provato. Gara in discesa per la squadra di Balleri

31' annullato a Macagno il 2-0, numero di Vittori al limite dell'area piccola, cross basso per l'attaccante ex Cairese che appoggia in rete. Tutto fermo però per posizione irregolare

30' reazione Vadese affidata ai piedi di Piu, destro dal limite che si impenna senza inquadrare lo specchio

27' IL VANTAGGIO DEL SAVONA! MACAGNO in diagonale fulmina Provato raccogliendo il suggerimento di testa da parte di Stefanzl. 1-0 al Ruffinengo

19' rasoiata mancina di Fonjock sulla corta respinta della difesa della Vadese, sfera a lato di poco

16' Marchi rischia l'autogol di testa sul cross di Vittori, angolo per la squadra di Balleri, il primo del match a favore degli striscioni

11' protagonista qui al "Ruffinengo" la forte tramontana che soffia ormai da questa mattina e che sta condizionando non poco le giocate di entrambe le formazioni

10' D'Anna in acrobazia prova a girare il corner dalla destra battuto da Giannone, sfera che termina sul fondo senza creare problemi a Rinaldi

8' avvio di gara abbastanza scorbutico, squadre che si studiano senza alzare eccessivamente i ritmi

3' formazioni al gran completo da entrambe le parti, Balleri schiera dal primo minuto Fonjock in cabina di regia, mentre Saltarelli, oggi squalificato, ritrova Piu e Ninivaggi

1' inizia la sfida davanti a una buona cornice di pubblico! Savona in completo biancoblu, divisa granata con richiami azzurri per la Vadese

PRIMO TEMPO

Formazioni:

SAVONA: Rinaldi, Caroniti, Esposito M., Fonjock, Fancellu, Kuci, Esposito F., Stefanzl, Vittori, Macagno, Sheriienko.

A disposizione : Bresciani, Gavarone, Diroccia, Rossetti, Gamba, Spaltro

Allenatore : David Balleri

VADESE: Provato, Crocilla, Pulina, Marchi, Scimeni, D'Anna, Signori, Suetta, Piu, Giannone, Ninivaggi.

A disposizione : Cavalleri, Appice, Venneri, Quaglia, Brando, Tona, Tatti, Brondo.