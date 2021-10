Calcio, Promozione. Il Soccer Borghetto affronta da capolista la Praese, le altre savonesi cercano la risalita dalla coda

Una capolista e sei squadre negli ultimi otto posti della classifica.

E' un panorama decisamente atipico quello delle squadre savonesi nel girone A del campionato di Promozione, ma molto potrebbe cambiare in coda, grazie alle distanze molto serrate che coinvolgono l'intera classifica.

Attesa a Borghetto, per capire come vivranno i biancorossi di Brignoli la prima uscita interna da capoclassifica. Per Auteri e compagni non ci sarà però tempo per le distrazioni, complice la forza e le ambizioni della Praese.

Partita aperta per le altre savonesi, in cerca di una maggiore brillantezza e continuità di rendimento.

Su tutte il Legino, ospite di una Baia Alassio che reclama punti e posizioni di classifica più serene, così come del resto il Bragno che, contro il Borzoli, punta a dare ulteriore peso al pareggio rimediato contro il Vallescrivia, pronta a far visita al Serra Riccò.

Importantissime per le dinamiche dei bassifondi Veloce - Ceriale e soprattutto Celle Riviera - Via dell'Acciaio.

Completa il programma Golfodianese - Voltrese.

