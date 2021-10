Calcio, Seconda Categoria B. Finalmente partono i gironi B e C

In attesa del Girone A, al via domenica prossima, oggi sarà la volta dell'esordio per tutte le squadre dei gironi B e C di Seconda Categoria.

Nel gruppo B, ieri sera, la Spotornese ha aperto le danze superando il Cisano 2-0, con altri quattro incontri in programma nel pomeriggio.

Esordio assoluto in categoria, in trasferta, per White Rabbit e Yepp Albenga in casa di due istituzioni come Borgio Verezzi e San Francesco Loano, mentre le squadre B di Varazze e Quiliano & Valleggia dovranno vedersela con l'ambiziosa Priamar (alle 18:00) e la Nolese, due habituè dei campionati di Seconda.

Nel girone C tanti gli incroci tra Val Bormida e riviera savonese.

Su tutte Albissole - Dego e Rocchettese - Santa Cecilia.

Derby vallgiiani invece per Pallare - Carcarese B, Sassello - Plodio e Murialdo - Cengio.

Livescore su Svsport.it dalle 15:00.