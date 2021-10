Calcio, Serie D. Il Vado fa e disfa, con il Fossano è 2-2

VADO - FOSSANO 2-2 (4' e 70' Papi, 25' Coulibaly, 54' Menabò)

48' finisce qua! 2-2 tra Vado e Fossano

45' saranno tre i minuti di recupero

44' Viassi lancia Medda al posto di Fogliarino

37' Solari richiama Costantini, dentro Cossu

32' ammonito anche Nicoletti

28' Costantini ha campo e prova l'eurogol, Chiavassa si salva per un soffio

26' IL PAREGGIO DEL VADO! PAPI! Gran palla in mezzo di Nicoletti dalla fascia destra

25' il Fossano ha l'opportunità per triplicare, Specchia dal limite scentra la conclusione

23' Leonardo di Salvatore va deciso sul primo palo, Chiavassa, sbilanciato, salva tutto con la mano di richiamo

22' il Vado prova a gestire i propri ritmi per scardinare la difesa di Viassi, ma un cambio di marcia è necessario per puntare al pareggio

13' put da golfista di Magonara verso il secondo palo, Chiavassa si allunga inutilmente, la sfera scivola di un palmo alla destra del portiere ospite

11'triplo cambio per il Vado, escono Casazza, Gabriele Di Salvatore e Giuffrida, in campo Cattaneo, Carrer e Nicoletti.

10' colpo di scena, doppio giallo per Della Valle, Fossano in dieci

9' MENABO', IL FOSSANO E' MERITATAMENTE IN VANTAGGIO

7' ammonito Della Valle

5' Capra a caccia dell'assist magico per Leonardo Di Salvatore sul secondo palo, palla leggermente troppo alta

4' la battuta del numero nove viene deviata dalla barriera, Colantonio si ritrova il pallone tra le mani. Brivido Vado

3' il Vado fa grande fatica ad assorbire le folate dei piemontesi, punizione dal limite per Menabò

1' inizia la ripresa, non ci sono cambi

Secondo tempo

46' squadre al riposo sull'1-1. risultato giusto per un Vado spettacolare in avvio ma che mano a mano ha perso campo

45' un minuto di recupero

45' uscita coraggiosa di Colantonio su Adorni, il portiere ha la peggio ma dopo pochi istanti si rialza

43' ammonito Papi

41' bella conclusione da fuori di Casazza, palla a pochi centimetri dal palo destro di Chiavassa

34' Menabò sottoporta gira versp lo specchio, Colantonio blocca in due tempi

33' il Vado rischia tantissimo, volata di Coulibaly sulla sinistra che resiste alla carica, se il numero nove fosse caduto poteva anche essere fischiato il calcio di rigore

32' ammonito Coulibaly

30' punizione di Menabò, Colantonio copre il palo dietro la barriera e respinge. L'inerzia del match sembra essersi invertita

28' il Fossano prova a sfruttare il momento, destro da fuori di Fogliarino, si allunga Colantonio

25' IL PAREGGIO DEL FOSSANO! ERA NELL'ARIA. COULIBALY INCROCIA SUL SECONDO PALO, COLANTONIO SORPRESO, E' 1-1 AL CHITTOLINA

23'ancora il numero nove protagonista, questa volta di testa, lo stacco di fronte a Colantonio è pericoloso, ma la zuccata fortunatamente per il Vado termina alta

22' il primo squillo del Fossano arriva con Menabò, destro da osizione defilata direttamente sul fondo

17' Punizione devasante di Costantini, solo la parte bassa della traversa salva Chavassa. Applausi a scena aperta per il regista rossoblu

10' dieci minuti di grande calcio per il Vado. Capra illumina per Gabriele Di Salvatore, rifinitura errata di un soffio. Il Fossano gioca praticamente solo in ripartenza

4' VADO IN VANTAGGIO! PAPI! GRANDE AZIONE DEI ROSSOBLU CHIUSA DALL'INSERIMENTO DELLA MEZZ'ALA VADESE.

2' Leonardo Di Salvatore a un passo dal vantaggio, il tiro dell'ala trova la deviazione di Chiavassa, Scotto spazza sulla linea

1' si parte!

VADO: Colantonio, Magonara, Casazza, PAi, De Bode, Pantano, Capra, Giuffrida, Di Salvatore G., Costantini, Di Salvatore L.

A disposizione: Cirillo, Gandolfo, Favara, Cattaneo, Cossu, Nicoletti, Zanchetta, Carrer, Lo Bosco

Allenatore: Solari

FOSSANO: Chiavassa, Bellocchio, Scotto. Rosano, Fogliarino, Menabò, Giraudo, Della Valle, Secchia, Coulibaly, Adorni.

A disposizione: Fazio, Utieyin, Moreo, Medda, Quaranta, Scarafia, De Riggi, Turci, Quatrana.

Allenatore: Viassi

Arbitro: Balducci di Empoli

Assistenti: Meraviglia di Pistoia e Ingenito di Piombino