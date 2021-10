Calcio, Veloce. Giorgio Levo punta il dito contro la direzione di gara: "Scelte sbagliate e atteggiamento supponente"

E' raro sentir parlare Giorgio Levo nel post partita, soprattutto utilizzando toni polemici.

Il dirigente della Veloce ha però voluto rimarcare la direzione di gara nel match con il Ceriale, ritenuta ampiamente insufficiente.

"Non sono solito rimarcare le negatività di una direzione di gara, ma determinati atteggiamenti, oltre ad alcune scelte palesemente errate, rammaricano.

Penso al rigore non assegnato o all'espulsione di Di Leo, quando è stato quest'ultimo a subire fallo. Ma più che per le decisioni arbitrali sono dispiaciuto proprio per il modo di porsi del direttore di gara.

Peccato, a un certo punto pensavamo anche di poterla vincere, ma sfortunatamente l'esito della partita ha avuto un esito diverso".