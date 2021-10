Ciclismo. Tris Castelnovo alla Granfondo di Alassio, dove vincono anche sole divertimento e passione

Successo femminile per Luisa Isonni (Boario) che precede Ylenia Fazzone (Rodman Azimut Squadra Corse) e Selene Colombi (2R Bike Store).

Il gustoso pasta party e la ricca premiazione finale hanno decretato la chiusura dell'impegnativa stagione organizzativa per il Gs Alpi guidato da Vittorio Mevio: "La Granfondo Internazionale Alassio per i motivi che tutti conosciamo è stata quest'anno spostata a fine ottobre, mentre il prossimo anno tornerà alla seconda domenica di marzo. Nonostante la pandemia siamo riusciti, grazie anche al supporto dell'amministrazione comunale, a dare una continuità a questa manifestazione che si è svolta anche lo scorso anno.

Questa ottava edizione che ha segnato la chiusura della stagione, si è svolta in uno straordinario contesto paesaggistico come quello di Alassio e della terra ligure che ha regalato ai partecipanti due giornate di sole e addirittura per i più temerari l'opportunità di fare il bagno. Ho visto numerosi accompagnatori e familiari al seguito dei ciclisti e questo non può che farmi piacere, perché la nostra manifestazione permette di scoprire una straordinaria realtà turistica che può essere vissuta tutto l'anno".