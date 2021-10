Rugby: i risultati del week end, per il Savona arriva la seconda vittoria consecutiva

Seconda gara nel Campionato di Serie A, e nuova battuta d’arresto per il CUS Genova che a Biella ha messo a segno solo due mete con l’ala Aramis Corona e con una trasformazione di Brendan Mandivenga. Il CUS a Biella ha utilizzato: Migliorini, Corona, Mandivenga, Nicosìa, Vimercati, Ricca, Granzella, Bertirotti, Pendola, Gargiulo, F. Imperiale, Repetto, Rifi, Bortoletto e Giuliano. Dalla panchina Barry, Giacobbe, Boero, Tessiore, Grassi, Satta, Pichler. La Pro Recco invece ha osservato una giornata di pausa. Intanto in Serie C c’è stato l’atteso esordio della squadra senior delle Province dell’Ovest, costretta alla resa da un sempre coriaceo Savona con tre mete rispettivamente di Rossi, Samuel Trentin e con Serra autore anche di due piazzati. Per le Province unici punti dalla piazzola di Alessio Cosmelli. Giornata molto intensa al Marco Calcagno di Cogoleto dove si sono sviluppate ben tre partite di rugby. Sul verde manto di erba naturale, messo a disposizione dal club del CFFS Vespe Cogoleto, oltre al test di Serie C si sono giocate altre due partite delle categorie giovanili, e sugli spalti piu’ di duecento spettatori hanno seguito con viva attenzione tutti gli incontri programmati.

SERIE A GIRONE 1 (II GIORNATA)

Biella – CUS Genova 45/12

Amatori Alghero – ASR Milano (rinviata)

VII Rugby Torino – Parabiago 31/31

PROMOTICA Centurioni – ITINERA CUS Torino 16/18

Tossini Recco riposa

CLASSIFICA GENERALE: CUS Torino punti 9, I Centurioni 6, Milano e (*) Biella 5, VII Torino e Parabiago (*) 3, CUS Genova, Recco ed Alghero (**) punti 0.

(*) = partite da recuperare

SERIE C LIGURIA/QUALIFICAZIONE (II GG)

Province dell’Ovest – Savona 3/19

R.C- Spezia - Union Riviera (rinviata al 14/11/2021)

Amatori Genova riposa.

CLASSIFICA GENERALE: Savona punti 8, Union Riviera (*) punti 4, Amatori Genova 1, Spezia (*) e Province dell’Ovest punti 0.

(*) = da recuperare





UNDER 19 LIGURIA/QUALIFICAZIONE (II GG.)

Amatori Genova – Pro Recco 48/3

CUS Genova riposa.

CLASSIFICA GENERALE: Amatori Genova (*) punti 5, Pro Recco e CUS Genova (*) punti 0.

(*) = test da recuperare.





UNDER 17 GIR.LIGURE/QUALIFICAZIONE (III GG)

Province dell’Ovest – Pro Recco (n.d.)

R.C. Spezia – Union Riviera (rinviata al 5/12/2021)

CUS Genova – Amatori Genova ( rinviata al 2/11/2021 ore 18,30)

Savona riposa

CLASSIFICA: Amatori Genova (*) punti 9, Province dell’Ovest (*) 6, Savona (*) 5, CUS Genova (*) 2, Pro Recco (**), Union Riviera (*), Spezia punti 0. (*) = Partite da recuperare o in attesa omologazione.

UNDER 15 (III Giornata)

Amatori Genova – Province dell’Ovest 46/26

Savona – Pro Recco 44/28

Union Riviera – CUS Genova 12/25